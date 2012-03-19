Макар Герман начнет проект сноса дверей в краевой администрации «с самого начала»

Руководитель аппарата правительства Пермского края Макар Герман внял просьбе главы региона и подвел итоги своей работы в период губернаторства Олега Чиркунова. Первым в списке провалов Герман самокритично назвал факт того, что проект по созданию в правительстве открытого рабочего пространства сильно затянулся. По словам чиновника, он так и не смог доходчиво объяснить коллегам, для чего нужен этот проект.