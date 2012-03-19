Макар Герман начнет проект сноса дверей в краевой администрации «с самого начала»

Posted 19 марта 2012, 07:21
Published 19 марта 2012, 07:21
Modified 2 марта 2023, 16:20
Updated 2 марта 2023, 16:20
Руководитель аппарата правительства Пермского края Макар Герман внял просьбе главы региона и подвел итоги своей работы в период губернаторства Олега Чиркунова. Первым в списке провалов Герман самокритично назвал факт того, что проект по созданию в правительстве открытого рабочего пространства сильно затянулся. По словам чиновника, он так и не смог доходчиво объяснить коллегам, для чего нужен этот проект.
Среди других провалов аппарата правительства Герман назвал организацию V Пермского экономического форума, место Пермского края в рейтингах по реализации федерального проекта «Электронное Правительство» , сложности с системой электронного документооборота. Чиновник также отметил, что существует «много вопросов связанных с работой с людьми, их мотивированием, повышением эффективности».