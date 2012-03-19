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Posted 19 марта 2012, 07:21

Published 19 марта 2012, 07:21

Modified 2 марта 2023, 16:20

Updated 2 марта 2023, 16:20

Макар Герман начнет проект сноса дверей в краевой администрации «с самого начала»

19 марта 2012, 07:21
Чиновник, возглавляющий аппарат правительства, отнес затянувшийся проект по созданию открытых рабочих мест к своим провалам.

Руководитель аппарата правительства Пермского края Макар Герман внял просьбе главы региона и подвел итоги своей работы в период губернаторства Олега Чиркунова. Первым в списке провалов Герман самокритично назвал факт того, что проект по созданию в правительстве открытого рабочего пространства сильно затянулся. По словам чиновника, он так и не смог доходчиво объяснить коллегам, для чего нужен этот проект.

Макар Герман:В этом году мы начинаем с самого начала — с объяснения. Уже на следующей неделе один из лучших экспертов в новых форматах рабочих мест прочтет лекцию о том, что это такое и зачем нужно. Про переформатированные административные площади уже писал. Да это не просто убрать двери, это методичная работа, по сокращению издержек на обеспечение чиновников и повышению их эффективности труда.

Среди других провалов аппарата правительства Герман назвал организацию V Пермского экономического форума, место Пермского края в рейтингах по реализации федерального проекта «Электронное Правительство» , сложности с системой электронного документооборота. Чиновник также отметил, что существует «много вопросов связанных с работой с людьми, их мотивированием, повышением эффективности».

#Общество
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