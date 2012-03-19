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Posted 19 марта 2012, 10:35

Published 19 марта 2012, 10:35

Modified 2 марта 2023, 16:20

Updated 2 марта 2023, 16:20

Около 60% пермяков не одобряют идею перехода на московское время

19 марта 2012, 10:35
Основной аргумент противников перевода стрелок на два часа назад — ранняя темнота.

Агентство «Свои» провело социологическое исследование на тему отношения пермяков к инициативе ряда депутатов краевого Заксобрания о переходе Пермского края на московское время. В ходе опроса свое мнение высказали 500 жителей города. Как выяснилось, доля пермяков, не одобряющих идею депутатов, составляет 59,8 %. Жить по московскому времени хотел бы лишь каждый пятый из опрошенных.

Негативное отношение к переходу региона в другой часовой пояс выражают преимущественно женщины (61,4%), лица в возрасте от 46 до 60 лет (62,3%) и работающие граждане, в частности, работники сферы промышленности, строительства (64,9%), а также лица, занятые в сфере торговли, услуг, ЖКХ, финансов и предприниматели (62,5%).

Половина респондентов, не одобряющих переход на московское время (49,8%), объясняет это тем, что темнеть на улицах города будет слишком рано. Данное опасение высказывают женщины (54,5%), лица в возрасте от 18 до 30 лет (57,5%) и учащиеся (57,9%). Названный аргумент связан с далеко не самой благополучной криминогенной обстановкой в городе и недостатком уличного освещения.

Около четверти респондентов, не согласных с переводом стрелок, объясняют это простым нежеланием ориентироваться на Москву (27,7%), а также возникновением сложностей с адаптацией — «тяжело засыпать на два часа раньше» (25,5%).

Согласие с идеей перевода стрелок выразила пятая часть опрошенных жителей Перми (19,6%). В основном это молодежь (22,8%), учащиеся (32,4%), бюджетники (26,8%).

Как отмечают в агентстве, мнение пермяков по этому вопросу динамично. Не исключено, что после разъяснительной работы, пропаганды, открытых выступлений и общественных слушаний отношение горожан к переходу на московское время может измениться.

Напомним, рабочая группа, изучающая возможные последствия перехода Пермского края на московское время, была создана в краевом Заксобрании по инициативе депутата Юрия Борисовца. В данный момент депутаты поручили ученым провести комплексные исследования на этот счет.

Ранее председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих размещал в своем блоге опрос, предлагая высказать свое мнение по поводу возможного перехода региона во второй часовой пояс. Подавляющее большинство опрошенных — около 75% — категорически «отвергли» московское время.

Инфографика: агентство «Свои»

#Общество
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