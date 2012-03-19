Около 60% пермяков не одобряют идею перехода на московское время

Половина респондентов, не одобряющих переход на московское время (49,8%), объясняет это тем, что темнеть на улицах города будет слишком рано. Данное опасение высказывают женщины (54,5%), лица в возрасте от 18 до 30 лет (57,5%) и учащиеся (57,9%). Названный аргумент связан с далеко не самой благополучной криминогенной обстановкой в городе и недостатком уличного освещения.