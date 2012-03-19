В Перми школьника придавило футбольными воротами

Posted 19 марта 2012, 08:39
Published 19 марта 2012, 08:39
Modified 2 марта 2023, 16:20
Updated 2 марта 2023, 16:20
18 марта на стадионе СК им Сухарева в Индустриальном районе Перми произошел несчастный случай. 11-летний школьник, играя в футбол, схватился за штангу и резко дернул за нее. В результате ворота упали на ребенка и придавили его.
В тяжелом состоянии с серьезными травмами головы мальчик был госпитализирован. По факту данного происшествия проводится проверка, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.