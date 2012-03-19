properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 марта 2012, 08:39

Published 19 марта 2012, 08:39

Modified 2 марта 2023, 16:20

Updated 2 марта 2023, 16:20

В Перми школьника придавило футбольными воротами

19 марта 2012, 08:39
Мальчик оказался в больнице с тяжелыми травмами головы после несчастного случая на стадионе.

18 марта на стадионе СК им Сухарева в Индустриальном районе Перми произошел несчастный случай. 11-летний школьник, играя в футбол, схватился за штангу и резко дернул за нее. В результате ворота упали на ребенка и придавили его.

В тяжелом состоянии с серьезными травмами головы мальчик был госпитализирован. По факту данного происшествия проводится проверка, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

#Происшествия#Несчастный случай
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика