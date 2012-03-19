В Прикамье пьяный водитель без прав «убил» своего пассажира, врезавшись в КАМАЗ

16 марта в Куединском районе Пермского края на автодороге Барда-Куеда произошла серьезная авария. Нетрезвый водитель автомобиля ВАЗ-21083, не имея права управления транспортным средством, при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу КАМАЗу.