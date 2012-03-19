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Posted 19 марта 2012, 06:13

Published 19 марта 2012, 06:13

Modified 2 марта 2023, 16:20

Updated 2 марта 2023, 16:20

В Прикамье пьяный водитель без прав «убил» своего пассажира, врезавшись в КАМАЗ

19 марта 2012, 06:13
Сюжет
Дтп
Выезжая со второстепенной дороги, водитель легковушки не предоставил преимущества грузовику.

16 марта в Куединском районе Пермского края на автодороге Барда-Куеда произошла серьезная авария. Нетрезвый водитель автомобиля ВАЗ-21083, не имея права управления транспортным средством, при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу КАМАЗу.

В результате аварии грузовик опрокинулся в кювет. Пассажир легковушки получил смертельную травму, а виновник аварии был госпитализирован с травмами головы, ушибами и переломами, сообщает краевое управление ГИБДД.

фото: УГИБДД МВД по Пермскому краю

#Авто#Дтп#Авария
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