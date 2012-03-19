В Прикамье пьяный водитель без прав «убил» своего пассажира, врезавшись в КАМАЗ

Posted 19 марта 2012, 06:13
Published 19 марта 2012, 06:13
Modified 2 марта 2023, 16:20
Updated 2 марта 2023, 16:20
16 марта в Куединском районе Пермского края на автодороге Барда-Куеда произошла серьезная авария. Нетрезвый водитель автомобиля ВАЗ-21083, не имея права управления транспортным средством, при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу КАМАЗу.
В результате аварии грузовик опрокинулся в кювет. Пассажир легковушки получил смертельную травму, а виновник аварии был госпитализирован с травмами головы, ушибами и переломами, сообщает краевое управление ГИБДД.
фото: УГИБДД МВД по Пермскому краю