На границе Пермского края и Удмуртии собирают опасные химические отходы

Posted 24 марта 2012, 10:01
Published 24 марта 2012, 10:01
Modified 2 марта 2023, 16:18
Updated 2 марта 2023, 16:18
В поселок Балезино (Удмуртия) прибыли сертифицированные пластиковые контейнеры для вывоза опасных химических отходов. По данным следственного управления СК по Удмуртии, в конце декабря 2011 года на станцию «Балезино» прибыло несколько вагонов с химическими веществами для подразделения одного из юридических лиц, которое базируется в Ижевске.
Вещества были разгружены и слиты в неиспользуемый битумный котлован в окрестностях поселка. Следствие возбудило дело по статье о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
В железнодорожных цистернах находился четыреххлористый углерод (бесцветная тяжелая жидкость, по запаху напоминающая хлороформ, при нагревании выделяет газ фосген, который использовали во время Первой мировой войны как боевое отравляющее вещество). Это вещество отнесено ко второму (из пяти) классу опасности и обладает острым токсическим действием.
По данным специалистов природоохранного ведомства, в цистернах было около 60 тонн химического вещества. Следователи, в свою очередь, заявляют, что общая масса токсичных веществ после их смешивания с водой в заброшенной емкости может составлять до 150 тонн
Спасатели будут вырезать лед, в который превратилось вещество внутри битумохранилища, и складывать его в контейнеры, далее отходы увезут к месту их утилизации на полигон «Красный бор» в Ленинградской области РФ, сообщает РИА «Новости».