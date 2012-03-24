На границе Пермского края и Удмуртии собирают опасные химические отходы

По данным специалистов природоохранного ведомства, в цистернах было около 60 тонн химического вещества. Следователи, в свою очередь, заявляют, что общая масса токсичных веществ после их смешивания с водой в заброшенной емкости может составлять до 150 тонн

Спасатели будут вырезать лед, в который превратилось вещество внутри битумохранилища, и складывать его в контейнеры, далее отходы увезут к месту их утилизации на полигон «Красный бор» в Ленинградской области РФ, сообщает РИА «Новости».