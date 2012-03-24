properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 марта 2012, 10:01

Published 24 марта 2012, 10:01

Modified 2 марта 2023, 16:18

Updated 2 марта 2023, 16:18

На границе Пермского края и Удмуртии собирают опасные химические отходы

24 марта 2012, 10:01
На станции Балезино было обнаружено более 60 тонн четыреххлористого углерода, выделяющего при нагревании газ фосген. Опасную жидкость утилизируют в Ленинградской области.

В поселок Балезино (Удмуртия) прибыли сертифицированные пластиковые контейнеры для вывоза опасных химических отходов. По данным следственного управления СК по Удмуртии, в конце декабря 2011 года на станцию «Балезино» прибыло несколько вагонов с химическими веществами для подразделения одного из юридических лиц, которое базируется в Ижевске.

Вещества были разгружены и слиты в неиспользуемый битумный котлован в окрестностях поселка. Следствие возбудило дело по статье о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

В железнодорожных цистернах находился четыреххлористый углерод (бесцветная тяжелая жидкость, по запаху напоминающая хлороформ, при нагревании выделяет газ фосген, который использовали во время Первой мировой войны как боевое отравляющее вещество). Это вещество отнесено ко второму (из пяти) классу опасности и обладает острым токсическим действием.

По данным специалистов природоохранного ведомства, в цистернах было около 60 тонн химического вещества. Следователи, в свою очередь, заявляют, что общая масса токсичных веществ после их смешивания с водой в заброшенной емкости может составлять до 150 тонн
Спасатели будут вырезать лед, в который превратилось вещество внутри битумохранилища, и складывать его в контейнеры, далее отходы увезут к месту их утилизации на полигон «Красный бор» в Ленинградской области РФ, сообщает РИА «Новости».

#Регион#Росприроднадзор#Опасные отходы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика