Первый гол Якубко за «Амкар» принес пермякам победу в Краснодаре

«Очень тяжёлая победа. Моментов было достаточно и у „Краснодара“, и у нас. Счёт мог быть и другим, но удача была на нашей стороне. Хочу поздравить своих игроков с победой», — сказал после матча главный тренер пермяков Миодраг Божович.