Первый гол Якубко за «Амкар» принес пермякам победу в Краснодаре

Posted 24 марта 2012, 16:55
Published 24 марта 2012, 16:55
Modified 2 марта 2023, 16:18
Updated 2 марта 2023, 16:18
Сегодня, 24 марта, в рамках 36-го тура чемпионата российской футбольной премьер-лиги пермский «Амкар» встречался в Краснодаре с одноименным клубом. Пермяки обыграли лидера второй восьмерки со счетом 1:0, а единственный гол в матче забил на 4-й минуте нападающий Мартин Якубко.
«Очень тяжёлая победа. Моментов было достаточно и у „Краснодара“, и у нас. Счёт мог быть и другим, но удача была на нашей стороне. Хочу поздравить своих игроков с победой», — сказал после матча главный тренер пермяков Миодраг Божович.
Победа позволила «Амкару» набрать 41 очко и обогнать «Ростов», у которого, впрочем, еще игра в запасе. Как и у «Терека», с которым «красно-черные» теперь делят 10 и 11 места. Кстати, именно с командой из Грозного пермяки сыграют 1 апреля на своем поле.