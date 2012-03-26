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Posted 26 марта 2012, 10:26

Published 26 марта 2012, 10:26

Modified 2 марта 2023, 16:17

Updated 2 марта 2023, 16:17

От Ермака до Ленина: ляпы иностранных журналистов в материалах о Перми

26 марта 2012, 10:26
Properm.ru вспоминает самые явные ошибки журналистов популярных западных изданий в статьях о Перми и Пермском крае.

Начиная с 2009 года Пермь стала появляться на страницах зарубежных изданий. Иностранные журналисты, прежде вряд ли подозревавшие о существовании самопровозглашенной культурной столицы России, заинтересовались развитием современного искусства на Урале. «Окно» в Пермь «прорубила» статья о выставке «Русское бедное» в New York Times, вышедшая весной 2009 года, и после этого статьи про «уральский Бильбао» посыпались как из рога изобилия.

В своих статьях издания обращали внимание, прежде всего, на пермские фестивали, современные арт-объекты, рассказывали о походах в оперу и местные рестораны. Не обошлось и без традиционный журналистских «ляпов». Properm.ru вспоминает самые явные недоработки иностранцев в материалах о Перми.

«The Independent»: Чайковский родился в Перми
В статье, вышедшей в 2011 году, журналист известной британской газеты The Independent Ричард Конвэй допускает серьезный ляп, который касается биографии Петра Чайковского. Рассказывая про свой визит в пермский театр Оперы и балета, Конвэй мимоходом упоминает, что самый известный русский композитор Петр Ильич Чайковской родился в Перми. Видимо, иного объяснения, почему театр носит имя Чайковского, британец не нашел. Известно, что автор «Лебединого озера» и «Щелкунчика родился в Вятской губернии.

«NY Times»: родители Ленина познакомились в Перми

Как оказалось, не только россияне путают находящиеся в совершенно разных регионах города — Пермь и Пензу. Так, журналист популярного американского таблоида The New York Times Финн-Олаф Джонс в статье «Продвижение искусства. Возможно, слишком упорное», вышедшей летом 2011 года, с полной уверенностью пишет о том, что родители вождя мирового пролетариата Илья Ульянов и Мария Бланк познакомились именно в Перми, хотя на самом деле это произошло в Пензе.

«Быть может, Ленин, который презирал абстрактное искусство, действительно перевернулся бы в гробу, если увидел, каким образом город, где встретились его родители, демонстрирует свое стремление стать центром современного искусства России», — говорится в статье

В статье американца, впрочем, содержатся и другие неточности. Так, он называет министром культуры Бориса Мильграма, хотя на момент выхода статьи этот пост уже долгое время занимал Николай Новичков.

«Russia Today»: Ермак родился в Пермском крае


Журналист канала Russia Today Джеймс Браун в аннотации в

Единственным изданием, которому удалось избежать «ляпов» в материалах о Перми, стала газета The Art Newspaper, опубликовавшая статью о трудном положении Пермской галереи в связи с передачей здания Спасо-Преображенского собора Пермской епархии РПЦ. Впрочем, пермского читателя журналисты издания тоже разочаровали, пообещав вернуться к теме галереи в феврале 2012 года, но так пока и не выполнив свое обещание.

#Общество
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