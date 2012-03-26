От Ермака до Ленина: ляпы иностранных журналистов в материалах о Перми

Как оказалось, не только россияне путают находящиеся в совершенно разных регионах города — Пермь и Пензу. Так, журналист популярного американского таблоида The New York Times Финн-Олаф Джонс в статье «Продвижение искусства. Возможно, слишком упорное», вышедшей летом 2011 года, с полной уверенностью пишет о том, что родители вождя мирового пролетариата Илья Ульянов и Мария Бланк познакомились именно в Перми, хотя на самом деле это произошло в Пензе.