«Пермяк соленые уши» попал в ТОП-50 самых странных памятников

Портал о рекламе adme.ru опубликовал список самых странных памятников, установленных в городах России. Несмотря на активное развитие в Перми паблик-арта в последние годы, в топ-50 вошел всего один «представитель» города, причем это вовсе не «красные человечки» или «Пермские ворота», а памятник «Пермяк соленые уши» работы Рустама Исмагилова.