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Posted 26 марта 2012, 02:50

Published 26 марта 2012, 02:50

Modified 2 марта 2023, 16:17

Updated 2 марта 2023, 16:17

«Пермяк соленые уши» попал в ТОП-50 самых странных памятников

26 марта 2012, 02:50
Составляя перечень самых необычных памятников России, портал Adme.ru забыл о современном искусстве Перми.

Портал о рекламе adme.ru опубликовал список самых странных памятников, установленных в городах России. Несмотря на активное развитие в Перми паблик-арта в последние годы, в топ-50 вошел всего один «представитель» города, причем это вовсе не «красные человечки» или «Пермские ворота», а памятник «Пермяк соленые уши» работы Рустама Исмагилова.

В список самых необычных памятников вошли различные монументы от Калининграда до Иркутска. Самыми «плодовитыми» оказались такие города как Томск (4 памятника) и Воронеж (3 памятника). Среди других необычных скульптур и монументов — «памятник коню с яйцами» (Воронеж), «памятник клизме» (Железноводск), памятник «комару-нефтесосу» (Ноябрьск), «памятник Йошкину коту» (Йошкар-Ола«. Соседний Екатеринбург отметился в списке дважды — «памятником человеку-невидимке» и арт-объектом «клавиатура».

#Общество#Памятники
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