«Пермяк соленые уши» попал в ТОП-50 самых странных памятников

Posted 26 марта 2012, 02:50
Published 26 марта 2012, 02:50
Modified 2 марта 2023, 16:17
Updated 2 марта 2023, 16:17
Портал о рекламе adme.ru опубликовал список самых странных памятников, установленных в городах России. Несмотря на активное развитие в Перми паблик-арта в последние годы, в топ-50 вошел всего один «представитель» города, причем это вовсе не «красные человечки» или «Пермские ворота», а памятник «Пермяк соленые уши» работы Рустама Исмагилова.
В список самых необычных памятников вошли различные монументы от Калининграда до Иркутска. Самыми «плодовитыми» оказались такие города как Томск (4 памятника) и Воронеж (3 памятника). Среди других необычных скульптур и монументов — «памятник коню с яйцами» (Воронеж), «памятник клизме» (Железноводск), памятник «комару-нефтесосу» (Ноябрьск), «памятник Йошкину коту» (Йошкар-Ола«. Соседний Екатеринбург отметился в списке дважды — «памятником человеку-невидимке» и арт-объектом «клавиатура».