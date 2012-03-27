На гребне волны: женщина и бизнес

Успешный бизнес под руководством женщины — норма нашей современной жизни. Новая программа посвщена теме «Женщина и бизнес». История успеха«. В телепередаче от 21.03.2012 Марина Медведева (финансовый директор группы компаний «РИАЛ»), Наталья Волохатых (директор фитнес-центра «Колизей»), Мария Магомедова (президент благотворительного фонда «Тепло детских сердец») рассказывают о своих историях успеха в покорении новых вершин бизнеса.