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Posted 27 марта 2012, 04:37

Published 27 марта 2012, 04:37

Modified 2 марта 2023, 16:17

Updated 2 марта 2023, 16:17

На гребне волны: женщина и бизнес

27 марта 2012, 04:37
В очередном выпуске телепередачи женщины рассказывают о своих историях успеха в покорении новых вершин бизнеса.

Успешный бизнес под руководством женщины — норма нашей современной жизни. Новая программа посвщена теме «Женщина и бизнес». История успеха«. В телепередаче от 21.03.2012 Марина Медведева (финансовый директор группы компаний «РИАЛ»), Наталья Волохатых (директор фитнес-центра «Колизей»), Мария Магомедова (президент благотворительного фонда «Тепло детских сердец») рассказывают о своих историях успеха в покорении новых вершин бизнеса.

Элла Белых (директор танцевального клуба «Galla Dance»), Наталья Воробьева (директор сети салонов «Интерьерная лавка») и Яна Астафурова (директор гипермаркета «Баумолл») делятся секретом необходимых инструментов для ведения успешного бизнеса. Смотрите программу и оставайтесь на гребне волны.

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