На гребне волны: женщина и бизнес

Posted 27 марта 2012, 04:37
Published 27 марта 2012, 04:37
Modified 2 марта 2023, 16:17
Updated 2 марта 2023, 16:17
Успешный бизнес под руководством женщины — норма нашей современной жизни. Новая программа посвщена теме «Женщина и бизнес». История успеха«. В телепередаче от 21.03.2012 Марина Медведева (финансовый директор группы компаний «РИАЛ»), Наталья Волохатых (директор фитнес-центра «Колизей»), Мария Магомедова (президент благотворительного фонда «Тепло детских сердец») рассказывают о своих историях успеха в покорении новых вершин бизнеса.
Элла Белых (директор танцевального клуба «Galla Dance»), Наталья Воробьева (директор сети салонов «Интерьерная лавка») и Яна Астафурова (директор гипермаркета «Баумолл») делятся секретом необходимых инструментов для ведения успешного бизнеса. Смотрите программу и оставайтесь на гребне волны.