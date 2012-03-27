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Posted 27 марта 2012, 11:00

Published 27 марта 2012, 11:00

Modified 2 марта 2023, 16:17

Updated 2 марта 2023, 16:17

«Обещания.ру» проконтролирует прогноз Трутнева по Березникам

27 марта 2012, 11:00
Минприроды РФ пообещал, что провалов грунта в городе в ближайшие годы не предвидится. Теперь ему остается лишь надеяться, что так и произойдет.

До 25 декабря 2019 года сайт «Обещания.ру» будет следить за ситуацией вокруг провалов грунта в Березниках, чтобы проконтролировать, исполняется ли обещания Минприроды РФ Юрия Трутнева.

Напомним, 23 марта, выступая на заседании правительственной комиссии в Березниках, Трутнев пообещал, что новых провалов грунты в городе не будет как минимум до 2020 года, хотя незначительные просадки в карналлитовой зоне будут продолжаться.

#Общество#Трутнев#Березники#Провал
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