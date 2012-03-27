«Обещания.ру» проконтролирует прогноз Трутнева по Березникам

Posted 27 марта 2012, 11:00
Published 27 марта 2012, 11:00
Modified 2 марта 2023, 16:17
Updated 2 марта 2023, 16:17
До 25 декабря 2019 года сайт «Обещания.ру» будет следить за ситуацией вокруг провалов грунта в Березниках, чтобы проконтролировать, исполняется ли обещания Минприроды РФ Юрия Трутнева.
Напомним, 23 марта, выступая на заседании правительственной комиссии в Березниках, Трутнев пообещал, что новых провалов грунты в городе не будет как минимум до 2020 года, хотя незначительные просадки в карналлитовой зоне будут продолжаться.