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Posted 27 марта 2012, 02:40

Published 27 марта 2012, 02:40

Modified 2 марта 2023, 16:17

Updated 2 марта 2023, 16:17

Под Лобаново в аварии с тремя автомобилями погиб один и пострадали 6 человек

27 марта 2012, 02:40
Сюжет
Дтп
Фургон врезался в затормозивший УАЗ, который после столкновения вынесло под фуру.

Днем 26 марта на 19-м километре автодороги «Пермь — Екатеринбург», в районе села Лобаново произошло столкновение трех автомобилей — фургона Hyundai, УАЗ — «буханка» и фуры MAN, в результате которого погибла женщина и пострадали шесть человек.

Как удалось выяснить сотрудникам полиции на месте аварии, колонна машин остановилась, чтобы пропустить пешеходов, но водителю Hyundai вовремя остановиться не удалось, в результате чего он столкнулся с УАЗиком, который после столкновения откинуло на фуру, двигавшуюся по «встречке».

По словам мужчины, управлявшим фурой, удар был настолько сильным, что «буханка» подлетела на проезжей части. В результате происшествия смертельную травму получила женщина — пассажир УАЗа. Водителю и еще пяти пассажирам «буханки», в том числе троим детям, понадобилась медицинская помощь, степень серьезности их травм сейчас уточняется, сообщает краевое управление ГИБДД.

#Видео#Авто#Дтп#Авария
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