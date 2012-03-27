Под Лобаново в аварии с тремя автомобилями погиб один и пострадали 6 человек

Posted 27 марта 2012, 02:40
Published 27 марта 2012, 02:40
Modified 2 марта 2023, 16:17
Updated 2 марта 2023, 16:17
Днем 26 марта на 19-м километре автодороги «Пермь — Екатеринбург», в районе села Лобаново произошло столкновение трех автомобилей — фургона Hyundai, УАЗ — «буханка» и фуры MAN, в результате которого погибла женщина и пострадали шесть человек.
Как удалось выяснить сотрудникам полиции на месте аварии, колонна машин остановилась, чтобы пропустить пешеходов, но водителю Hyundai вовремя остановиться не удалось, в результате чего он столкнулся с УАЗиком, который после столкновения откинуло на фуру, двигавшуюся по «встречке».
По словам мужчины, управлявшим фурой, удар был настолько сильным, что «буханка» подлетела на проезжей части. В результате происшествия смертельную травму получила женщина — пассажир УАЗа. Водителю и еще пяти пассажирам «буханки», в том числе троим детям, понадобилась медицинская помощь, степень серьезности их травм сейчас уточняется, сообщает краевое управление ГИБДД.