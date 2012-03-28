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Posted 28 марта 2012, 06:48

Published 28 марта 2012, 06:48

Modified 2 марта 2023, 16:16

Updated 2 марта 2023, 16:16

Алексей Иванов написал роман-триллер «Псоглавцы» под псевдонимом

28 марта 2012, 06:48
Сюжет
Алексей иванов
Вторая книга из серии «Дэнжерология» готовится к выходу в издвтельстве «Азбука-Аттикус». Первый роман был написан Ивановым под всевдонимом Алексей Маврин.

Роман «Псоглавцы», вышедший в 2011 году в издательстве «Азбука-Аттикус», оказываеться, был написан пермским писателем Алексеем Ивановым под псевдонимом Алексей Маврин, пишет журнал «Афиша». Книга повествует о приключениях троих молодых реставраторов в глухой заброшенной деревне. Как сообщает издвние, это первое произведение из серии «Дэнжерология».

«Безусловно сложившийся, кондиционный, с оригинальной атмосферой, с колоритом — и не матрешечный при этом, без экзотики „рашн-деревяшн“, ­однако и не идеальный роман: перенасыщенный историческими экскурсами (сырыми; ощущение, что ими замазывались дыры в драматургии); в галерее ­персонажей есть недопрописанные портреты или вовсе пустые рамы вроде так и не показанного „помещика“ Шестакова, вроде лавочника Мурыгина; с сюжетными нестыковками, которые должен бы был отловить редактор», — характеризует «Псоглавцев», «Афиша».

А в апреле 2012 года ожидается выход второго романа серии, который получил название «Коммьюнити». Скорее всего, книга выйдет уже от имени Алексея Иванова.

Из аннотации к роману «Комьюнити»: «Топ-менеджер Глеб методично реализует свою мечту о жизни премиум-класса. Престижная и интересная работа в знаменитой IT-компании, квартира в Москве, хороший автомобиль, желанная женщина, лучшие бренды... „Человек — это его айфон“. Но с гибелью гениального IT-менеджера, совладельца компании, появлением его красавицы-дочери, оставшейся без наследства, и случайно обнаруженной загадочной надписью на древнем могильном кресте размеренная жизнь Глеба заканчивается... И странное, но явственное дуновение чумы пролетает над современным, внешне благополучным миром. Москва живет митингами, на баррикадах — богема... Но на модном интернет-портале тема чумы, Черной Смерти, приобретает популярность. Участники таинственного комьюнити вовлекаются в интеллектуальную игру, делясь друг с другом ссылками о древней болезни, — и становятся в итоге заложниками другой игры, зловещей, смертельно опасной... но чьей?!».

#Афиша#Алексей иванов#Иванов
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