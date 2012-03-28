На станции Мулянка охранник автостоянки напал с ножом на пятиклассника

По данным следствия, 23 марта около 19 часов возле магазина «Монетка», расположенного на станции Мулянка, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на учащегося пятого класса Мулянской средней школы, и потребовал передать ему денежные средства. При этом мужчина умышленно нанес ребенку удар ножом в область шеи. Кроме того, пытаясь защититься от удара, мальчик порезал себе руки.