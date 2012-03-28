properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 марта 2012, 02:41

Published 28 марта 2012, 02:41

Modified 2 марта 2023, 16:17

Updated 2 марта 2023, 16:17

На станции Мулянка охранник автостоянки напал с ножом на пятиклассника

28 марта 2012, 02:41
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, преступник отобрал деньги у мальчика, после чего стал наносить ему удары ножом.

Следственным отделом по Пермскому району СУ СК по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя станции Мулянка, работающего охранником на одной из автопарковок в Перми. Он подозревается в разбойном нападении на учащегося пятого класса.

По данным следствия, 23 марта около 19 часов возле магазина «Монетка», расположенного на станции Мулянка, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на учащегося пятого класса Мулянской средней школы, и потребовал передать ему денежные средства. При этом мужчина умышленно нанес ребенку удар ножом в область шеи. Кроме того, пытаясь защититься от удара, мальчик порезал себе руки.

Продолжая свои преступные действия, подозреваемый попытался ударить ребенка ножом в голову, однако потерпевшему удалось вырваться и убежать. По ходатайству следователя судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время расследование уголовного дела еще продолжается.

#Происшествия#Разбой#Разбойное нападение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика