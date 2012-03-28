На станции Мулянка охранник автостоянки напал с ножом на пятиклассника

Posted 28 марта 2012, 02:41
Published 28 марта 2012, 02:41
Modified 2 марта 2023, 16:17
Updated 2 марта 2023, 16:17
Следственным отделом по Пермскому району СУ СК по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя станции Мулянка, работающего охранником на одной из автопарковок в Перми. Он подозревается в разбойном нападении на учащегося пятого класса.
По данным следствия, 23 марта около 19 часов возле магазина «Монетка», расположенного на станции Мулянка, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на учащегося пятого класса Мулянской средней школы, и потребовал передать ему денежные средства. При этом мужчина умышленно нанес ребенку удар ножом в область шеи. Кроме того, пытаясь защититься от удара, мальчик порезал себе руки.
Продолжая свои преступные действия, подозреваемый попытался ударить ребенка ножом в голову, однако потерпевшему удалось вырваться и убежать. По ходатайству следователя судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время расследование уголовного дела еще продолжается.