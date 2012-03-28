Наталья Чекменёва, героиня «Пусть говорят»: Я боюсь выходить из дома

Posted 28 марта 2012, 05:12
Published 28 марта 2012, 05:12
Modified 2 марта 2023, 16:17
Updated 2 марта 2023, 16:17
Вчера, 27 марта, в эфир «Первого канала» вышел выпуск ток-шоу Андрея Малахова «Пусть говорят» «Внутренняя кухня». В основе передачи лежит история пермячки Натальи Чекменевой, которая несколько лет жила с соседями-наркоманами в коммунальной квартире на ул. Голева, 11.
Как рассказала Properm.ru героиня ток-шоу Малахова, она обратилась на «Первый канал» только с одной целью — спасти своих детей, поскольку в Перми ей никто так и не помог. По ее словам, соседей-наркоманов уговорили участвовать в съемках за деньги, в то время как она не получала ничего. Наоборот, на видеосъемку процесса приготовления дезоморфина женщина потратила 19 тысяч из семейного бюджета. Однако теперь, после выхода передачи в эфир, Наталья признается, что боится выходить на улицу после пяти вечера.
По словам Натальи, еще до выхода передачи в эфир местный участковый милиции был уволен, однако теперь выясняется, что он даже не был прикреплен к данному участку. Кроме того, женщина утверждает, что в милиции не сохранилось ни одного ее заявления.
В настоящее время соседи-наркоманы на квартире по Голева, 11 не проживают. Сразу после передачи наркоманку Наташу, участвовавшую в съемках, увезли на реабилитацию сотрудники фонда «Город без наркотиков». Ее муж от реабилитации отказался, но у себя дома пока не появляется.
Представитель фонда «Пермь — город без наркотиков» Александр Шеромов рассказал Properm.ru, что с момента окончания съемок передачи до ее выхода в эфир прошло больше месяца, поэтому Наталья уже не верила, что программа выйдет.