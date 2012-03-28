Наталья Чекменёва, героиня «Пусть говорят»: Я боюсь выходить из дома

Как рассказала Properm.ru героиня ток-шоу Малахова, она обратилась на «Первый канал» только с одной целью — спасти своих детей, поскольку в Перми ей никто так и не помог. По ее словам, соседей-наркоманов уговорили участвовать в съемках за деньги, в то время как она не получала ничего. Наоборот, на видеосъемку процесса приготовления дезоморфина женщина потратила 19 тысяч из семейного бюджета. Однако теперь, после выхода передачи в эфир, Наталья признается, что боится выходить на улицу после пяти вечера.