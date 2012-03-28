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Posted 28 марта 2012, 05:12

Published 28 марта 2012, 05:12

Modified 2 марта 2023, 16:17

Updated 2 марта 2023, 16:17

Наталья Чекменёва, героиня «Пусть говорят»: Я боюсь выходить из дома

28 марта 2012, 05:12
Пермячка, в течение долгого времени вынужденная жить с соседями-наркоманами, рассказала Properm.ru о последствиях передачи на «Первом канале».

Вчера, 27 марта, в эфир «Первого канала» вышел выпуск ток-шоу Андрея Малахова «Пусть говорят» «Внутренняя кухня». В основе передачи лежит история пермячки Натальи Чекменевой, которая несколько лет жила с соседями-наркоманами в коммунальной квартире на ул. Голева, 11.

Как рассказала Properm.ru героиня ток-шоу Малахова, она обратилась на «Первый канал» только с одной целью — спасти своих детей, поскольку в Перми ей никто так и не помог. По ее словам, соседей-наркоманов уговорили участвовать в съемках за деньги, в то время как она не получала ничего. Наоборот, на видеосъемку процесса приготовления дезоморфина женщина потратила 19 тысяч из семейного бюджета. Однако теперь, после выхода передачи в эфир, Наталья признается, что боится выходить на улицу после пяти вечера.

Наталья Чекменева: Я хотела, чтобы меня услышали и помогли с моими детьми. Теперь ко мне приходят люди из разных инстанций и задают первый вопрос: ты про нас говорила? Милиция приходит и спрашивает: как вы могли? Почему нас не пригласили? Почему не предупредили?..

По словам Натальи, еще до выхода передачи в эфир местный участковый милиции был уволен, однако теперь выясняется, что он даже не был прикреплен к данному участку. Кроме того, женщина утверждает, что в милиции не сохранилось ни одного ее заявления.

В настоящее время соседи-наркоманы на квартире по Голева, 11 не проживают. Сразу после передачи наркоманку Наташу, участвовавшую в съемках, увезли на реабилитацию сотрудники фонда «Город без наркотиков». Ее муж от реабилитации отказался, но у себя дома пока не появляется.

Представитель фонда «Пермь — город без наркотиков» Александр Шеромов рассказал Properm.ru, что с момента окончания съемок передачи до ее выхода в эфир прошло больше месяца, поэтому Наталья уже не верила, что программа выйдет.

Александр Шеромов:Я тоже подумал, что, может, наша администрация как-то повлияла, потому что как не «засветятся» наркотики на «Первом канале», так это все Пермь. Без Перми никогда не обходится почему-то. ФСКН — единственный из всех органов, кто более-менее что-то сделал. Они возбудили уголовное дело, я с ними созванивался, они работают.
#Общество#Наркотики в перми
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