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Posted 28 марта 2012, 09:32

Published 28 марта 2012, 09:32

Modified 2 марта 2023, 16:16

Updated 2 марта 2023, 16:16

Психоневрологический интернат в Пермском крае работает без лицензии

28 марта 2012, 09:32
В его работе также выявлен ряд нарушений. Например, не соблюдаются правила хранения лекарственных средств, а индивидуальные программы реабилитации имеют не все инвалиды.

По информации Управления Росздравнодзора по Пермскому краю Краевое государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения «Кучинский психоневрологический интернат» работает без лицензии. Медицинская деятельность его 4 филиалов (Лысьвенский, Горнозаводской, Гремячинский, Верхне-Городковский) также осуществляется без лицензии.

К таким выводам Управление пришло в ходе проведения плановой проверки в феврале 2012 года по соблюдению государственных стандартов социального обслуживания, качества оказания медицинской помощи и качества используемых лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

В ходе проведения проверки также выявлены нарушения. В частности, клиенты Кучинского психоневрологического интерната не в полном объеме обеспечиваются мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем, постельными принадлежностями), индивидуальные программы реабилитации имеют не все инвалиды, не обеспечена сохранность личных вещей граждан, проживающих в интернате и не соблюдаются правила хранения лекарственных средств.

По результатам проверки Управлением Росздравнадзора по Пермскому краю даны предписания об устранении выявленных нарушений, составлен протокол об административном правонарушении за осуществление медицинской деятельности без лицензии.

В настоящее время учреждением приняты меры по устранению части нарушений, а именно в марте текущего года Верхне-Городковский психоневрологический интернат получил лицензию на осуществление медицинской деятельности. До конца марта учреждение должно отчитаться об организации мест хранения лекарственных средств в соответствии с установленными требованиями.

Все выявленные недостатки должны быть устранены до августа 2012 года.

#Общество#Проверка#Нарушения#Реабилитация#Росздравнадзор
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