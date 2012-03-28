Психоневрологический интернат в Пермском крае работает без лицензии

Posted 28 марта 2012, 09:32
Published 28 марта 2012, 09:32
Modified 2 марта 2023, 16:16
Updated 2 марта 2023, 16:16
По информации Управления Росздравнодзора по Пермскому краю Краевое государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения «Кучинский психоневрологический интернат» работает без лицензии. Медицинская деятельность его 4 филиалов (Лысьвенский, Горнозаводской, Гремячинский, Верхне-Городковский) также осуществляется без лицензии.
К таким выводам Управление пришло в ходе проведения плановой проверки в феврале 2012 года по соблюдению государственных стандартов социального обслуживания, качества оказания медицинской помощи и качества используемых лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
В ходе проведения проверки также выявлены нарушения. В частности, клиенты Кучинского психоневрологического интерната не в полном объеме обеспечиваются мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем, постельными принадлежностями), индивидуальные программы реабилитации имеют не все инвалиды, не обеспечена сохранность личных вещей граждан, проживающих в интернате и не соблюдаются правила хранения лекарственных средств.
По результатам проверки Управлением Росздравнадзора по Пермскому краю даны предписания об устранении выявленных нарушений, составлен протокол об административном правонарушении за осуществление медицинской деятельности без лицензии.
В настоящее время учреждением приняты меры по устранению части нарушений, а именно в марте текущего года Верхне-Городковский психоневрологический интернат получил лицензию на осуществление медицинской деятельности. До конца марта учреждение должно отчитаться об организации мест хранения лекарственных средств в соответствии с установленными требованиями.
Все выявленные недостатки должны быть устранены до августа 2012 года.