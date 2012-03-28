Психоневрологический интернат в Пермском крае работает без лицензии

В настоящее время учреждением приняты меры по устранению части нарушений, а именно в марте текущего года Верхне-Городковский психоневрологический интернат получил лицензию на осуществление медицинской деятельности. До конца марта учреждение должно отчитаться об организации мест хранения лекарственных средств в соответствии с установленными требованиями.