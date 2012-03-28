Штраф, лишение прав или позорный номер: Госдума решает, как наказать пьяных за рулем

Подобный метод применялся еще в СССР: шкала трезвости водителя состояла из «трезв, но с признаками опьянения», легкой, средней и тяжелой степени опьянения. Сейчас подобная система дифференцированного наказания действует в Литве. Кроме того, в Госдуме обсуждался ряд радикальных предложений из разряда «новое — хорошо забытое старое». Так, депутаты предложили ввести для водителей-пьяниц госномера с буквой «П» или цветные номера, чтобы любой сотрудник ГИБДД сможет легко вычислить потенциального пьяницу на дороге и остановить его, чтобы проверить наличие в крови алкоголя.