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Posted 28 марта 2012, 10:52

Published 28 марта 2012, 10:52

Modified 2 марта 2023, 16:16

Updated 2 марта 2023, 16:16

Штраф, лишение прав или позорный номер: Госдума решает, как наказать пьяных за рулем

28 марта 2012, 10:52
Как альтернатива «сухому закону» для водителей может быть введено дифференцированное наказание. Какое — еще предстоить определить.

По мнению депутатов Госдумы, с отменой «сухого закона», которое может принудительно произойти по решению Европейского суда по правам человека, необходимо ввести дифференцированное наказание в зависимости от степени опьянения, когда водитель либо должен будет заплатить штраф, либо будет лишен прав.

Подобный метод применялся еще в СССР: шкала трезвости водителя состояла из «трезв, но с признаками опьянения», легкой, средней и тяжелой степени опьянения. Сейчас подобная система дифференцированного наказания действует в Литве. Кроме того, в Госдуме обсуждался ряд радикальных предложений из разряда «новое — хорошо забытое старое». Так, депутаты предложили ввести для водителей-пьяниц госномера с буквой «П» или цветные номера, чтобы любой сотрудник ГИБДД сможет легко вычислить потенциального пьяницу на дороге и остановить его, чтобы проверить наличие в крови алкоголя.

Впрочем, некоторые участники дискуссии в Госдуме попытались возразить вышеперечисленным предложениям, аппелируя к нарушениям прав человека. Однако главный нарколог РФ Евгений Брюн отметил, что большинство задержанных за вождение в нетрезвом виде являются закоренелыми нарушителями, ибо ловят их на этом уже не в первый раз — рецидив на лицо. Кроме того, «лишенцы» за пьяное вождение довольно часто «покупают права», или заново их получают, сменив фамилию.

При этом Брюн уверен, что возвращение закона о промилле было бы неверным шагом: «Россия не дожила до того уровня цивилизации, чтобы допускать возможность употребления алкоголя за рулем. Если вернуть норму, то будет слишком много проблем».

#Мнения#Авто#Пьяный за рулем#Штрафы ГИБДД
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