В притоне только девушки. Новая операция Госнаркокнтроля

Posted 30 марта 2012, 08:46
Published 30 марта 2012, 08:46
Modified 2 марта 2023, 16:16
Updated 2 марта 2023, 16:16
Как сообщили сотрудникам ФСКН (Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков) сами наркоманки, дезоморфин в квартире варился каждый вечер. Все задержанные дезоморфинщицы больны тромбофлебитом — невооруженным взглядом видны многочисленные отеки и гематомы на руках и ногах.
Одна из женщин колет дезоморфин в ногу, чтобы снять сильную боль, которая преследует ее на протяжении нескольких месяцев, из-за закупорки вен.
При обыске квартиры были обнаружены шприцы с дезоморфином, один из которых находился в дамской сумочке
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