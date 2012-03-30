В притоне только девушки. Новая операция Госнаркокнтроля

Как сообщили сотрудникам ФСКН (Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков) сами наркоманки, дезоморфин в квартире варился каждый вечер. Все задержанные дезоморфинщицы больны тромбофлебитом — невооруженным взглядом видны многочисленные отеки и гематомы на руках и ногах.