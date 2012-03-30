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Posted 30 марта 2012, 08:46

Published 30 марта 2012, 08:46

Modified 2 марта 2023, 16:16

Updated 2 марта 2023, 16:16

В притоне только девушки. Новая операция Госнаркокнтроля

30 марта 2012, 08:46
Пермские наркополицейские продолжают отчитываться об успехах в борьбе с наркотиками. На ул. Механошина сотрудники Госнаркоконтроля обнаружили исключительно женский наркопритон.

По сообщениям пресс-службы пермского Госнаркоконтроля, ранее хозяйку квартиры на ул. Механошина уже задерживали за содержание наркопритона по ул. Яблочкова. Продав трехкомнатную квартиру, женщина приобрела жилье гораздо меньшей площади и снова организовала притон.

Как сообщили сотрудникам ФСКН (Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков) сами наркоманки, дезоморфин в квартире варился каждый вечер. Все задержанные дезоморфинщицы больны тромбофлебитом — невооруженным взглядом видны многочисленные отеки и гематомы на руках и ногах.

Одна из женщин колет дезоморфин в ногу, чтобы снять сильную боль, которая преследует ее на протяжении нескольких месяцев, из-за закупорки вен.

При обыске квартиры были обнаружены шприцы с дезоморфином, один из которых находился в дамской сумочке

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#Мнения#Происшествия#Наркотики в перми
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