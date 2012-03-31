На месте табачной фабрики «Астра» могут появиться жилые дома

Этот проект обсуждается с городскими властями, которые хотели бы видеть на этой площадке объект общественно-делового назначения. В соответствии с правилами землепользования и застройки квартал, где находятся здания бывшей табачной фабрики и типографии, относятся к зоне Ц-1 — это зона обслуживания и деловой активности городского центра. К основным видам разрешенного использования этой территории относятся много­квартирные жилые дома разных типов со встроенно-пристроенными помещениями делового, культурного и обслуживающего назначения, деловые, общественные учреждения и организации, гостиницы и многое другое.