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Posted 31 марта 2012, 07:21

Published 31 марта 2012, 07:21

Modified 2 марта 2023, 16:16

Updated 2 марта 2023, 16:16

На месте табачной фабрики «Астра» могут появиться жилые дома

31 марта 2012, 07:21
Пермские власти и ООО «Ренова-СтройГруп», владелец бывших зданий табачной фабрики «Астра» и областной типографии, возобновили переговоры о развитии площадки.

Структуры «Реновы», владеющие бывшими зданиями табачной фабрики и типографии в самом центре Перми, собираются пересмотреть свой проект, сообщает «Коммерсант-Прикамье». Ранее на этом месте они планировали построить высотный офисный центр и 20-этажную гостиницу уровня четыре звезды, а теперь наметили вариант строительства жилья. Основное пожелание властей — собственник участка должен представить «некое объемное архитектурное пространство, которое украсит город».

Этот проект обсуждается с городскими властями, которые хотели бы видеть на этой площадке объект общественно-делового назначения. В соответствии с правилами землепользования и застройки квартал, где находятся здания бывшей табачной фабрики и типографии, относятся к зоне Ц-1 — это зона обслуживания и деловой активности городского центра. К основным видам разрешенного использования этой территории относятся много­квартирные жилые дома разных типов со встроенно-пристроенными помещениями делового, культурного и обслуживающего назначения, деловые, общественные учреждения и организации, гостиницы и многое другое.

#Недвижимость#Генплан перми
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