На месте табачной фабрики «Астра» могут появиться жилые дома

Posted 31 марта 2012, 07:21
Published 31 марта 2012, 07:21
Modified 2 марта 2023, 16:16
Updated 2 марта 2023, 16:16
Структуры «Реновы», владеющие бывшими зданиями табачной фабрики и типографии в самом центре Перми, собираются пересмотреть свой проект, сообщает «Коммерсант-Прикамье». Ранее на этом месте они планировали построить высотный офисный центр и 20-этажную гостиницу уровня четыре звезды, а теперь наметили вариант строительства жилья. Основное пожелание властей — собственник участка должен представить «некое объемное архитектурное пространство, которое украсит город».
Этот проект обсуждается с городскими властями, которые хотели бы видеть на этой площадке объект общественно-делового назначения. В соответствии с правилами землепользования и застройки квартал, где находятся здания бывшей табачной фабрики и типографии, относятся к зоне Ц-1 — это зона обслуживания и деловой активности городского центра. К основным видам разрешенного использования этой территории относятся многоквартирные жилые дома разных типов со встроенно-пристроенными помещениями делового, культурного и обслуживающего назначения, деловые, общественные учреждения и организации, гостиницы и многое другое.