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Posted 3 апреля 2012, 07:20

Published 3 апреля 2012, 07:20

Modified 2 марта 2023, 18:07

Updated 2 марта 2023, 18:07

Анатолий Маховиков пообещал провести кадровые и структурные реформы

3 апреля 2012, 07:20
Сюжет
Администрация Перми
Глава администрации Перми пообещал переосмыслить роль и место районных администраций в структуре мэрии и, возможно, объединить комитеты по культуре и по молодежной политике.

«Я принципиально подхожу к осмыслению роли и места районных администраций и ряда других вопросов, — заявил глава администрации Перми Анатолий Маховиков. — Необходимо проводить некоторую реорганизацию не потому, что что-то было сделано плохо, а потому что жизнь меняется, задачи, которые перед нами стоят, тоже. Появляются новые вызовы, на которые мы должны отвечать, в том числе и путем реорганизации структуры администрации».

«Мало создать управленческую вертикаль с точки зрения: руководитель администрации — глава района, надо создавать матрицу ведомственную, чтобы в каждом районе был тот (человек с тем же кругом обязанностей — Properm.ru), который есть в городе, — пояснил чиновник. — У нас отраслевой срез очень часто сбоит, либо работает очень неэффективно».

При этом, сити-менеджер пообещал, что внесения изменений в устав упомянутые преобразования это точно не потребует. «Это пройдет на уровне решения Пермской городской думы, — отметил Маховиков. — Хотя я знаю, что сейчас все же ведется работа по корректировке устава, он тоже устаревает, 131-й закон меняется».

В качестве примера будущих изменений Маховиков привел возможное объединение комитета по культуре и комитета по молодежной политике администрации Перми. «Это маленькая реорганизация, — пояснил сити-менеджер. — Чем меньше будет объектов управления, тем управлять будет легче».

#Политика#Администрация Перми#Мэрия
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