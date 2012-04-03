Анатолий Маховиков пообещал провести кадровые и структурные реформы

«Я принципиально подхожу к осмыслению роли и места районных администраций и ряда других вопросов, — заявил глава администрации Перми Анатолий Маховиков. — Необходимо проводить некоторую реорганизацию не потому, что что-то было сделано плохо, а потому что жизнь меняется, задачи, которые перед нами стоят, тоже. Появляются новые вызовы, на которые мы должны отвечать, в том числе и путем реорганизации структуры администрации».