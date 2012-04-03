Анатолий Маховиков пообещал провести кадровые и структурные реформы

Posted 3 апреля 2012, 07:20
Published 3 апреля 2012, 07:20
Modified 2 марта 2023, 18:07
Updated 2 марта 2023, 18:07
«Я принципиально подхожу к осмыслению роли и места районных администраций и ряда других вопросов, — заявил глава администрации Перми Анатолий Маховиков. — Необходимо проводить некоторую реорганизацию не потому, что что-то было сделано плохо, а потому что жизнь меняется, задачи, которые перед нами стоят, тоже. Появляются новые вызовы, на которые мы должны отвечать, в том числе и путем реорганизации структуры администрации».
«Мало создать управленческую вертикаль с точки зрения: руководитель администрации — глава района, надо создавать матрицу ведомственную, чтобы в каждом районе был тот (человек с тем же кругом обязанностей — Properm.ru), который есть в городе, — пояснил чиновник. — У нас отраслевой срез очень часто сбоит, либо работает очень неэффективно».
При этом, сити-менеджер пообещал, что внесения изменений в устав упомянутые преобразования это точно не потребует. «Это пройдет на уровне решения Пермской городской думы, — отметил Маховиков. — Хотя я знаю, что сейчас все же ведется работа по корректировке устава, он тоже устаревает, 131-й закон меняется».
В качестве примера будущих изменений Маховиков привел возможное объединение комитета по культуре и комитета по молодежной политике администрации Перми. «Это маленькая реорганизация, — пояснил сити-менеджер. — Чем меньше будет объектов управления, тем управлять будет легче».