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Posted 4 апреля 2012, 12:14

Published 4 апреля 2012, 12:14

Modified 2 марта 2023, 18:07

Updated 2 марта 2023, 18:07

Электроэнергетики в Добрянке поплатись за нераскрытие информации

4 апреля 2012, 12:14
Сюжет
Уфас
Пермское УФАС оштрафовало «Добрянские городские коммунальные электрические сети» на 200 тыс. рублей.

«Добрянские городские коммунальные электрические сети» перечислии штраф в размере 200 тыс. рублей за нарушение, предусмотренное статьей 9.15 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Законность постановления Пермского УФАС России о привлечении Общества к административной ответственности за несоблюдение обязанности по раскрытию информации на оптовом и розничном рынке электрической энергии подтвердил суд апелляционной инстанции.

Дмитрий Махонин, руководитель Пермского УФАС: Обнародование информации о деятельности субъекта розничного рынка электроэнергии необходимо потребителям, так как позволяет сделать прозрачнее процедуры технологического подключения к электрическим сетям, заключения договоров энергоснабжения и оказания услуг по передаче электрической энергии. Поэтому в данном случае основной целью управления является понуждение энергокомпаний к надлежащему раскрытию информации.
#Бизнес#Уфас#Махонин#Штраф#Фас#Сети#Нарушения
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