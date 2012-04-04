Электроэнергетики в Добрянке поплатись за нераскрытие информации

Posted 4 апреля 2012, 12:14
Published 4 апреля 2012, 12:14
Modified 2 марта 2023, 18:07
Updated 2 марта 2023, 18:07
«Добрянские городские коммунальные электрические сети» перечислии штраф в размере 200 тыс. рублей за нарушение, предусмотренное статьей 9.15 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
Законность постановления Пермского УФАС России о привлечении Общества к административной ответственности за несоблюдение обязанности по раскрытию информации на оптовом и розничном рынке электрической энергии подтвердил суд апелляционной инстанции.