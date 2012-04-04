В помощь МЧС для борьбы с лесными пожарами направят 60 млн рублей

Posted 4 апреля 2012, 12:13
Published 4 апреля 2012, 12:13
Modified 2 марта 2023, 18:07
Updated 2 марта 2023, 18:07
В 2012 году на предотвращение и борьбу с лесными пожарами в Пермском крае будет выделено 59,3 млн рублей, сообщает администрация губернатора Пермского края. Из них 38,2 млн направят из федерального бюджета, остальные затраты лягут на плечи краевых властей.
К лету для предотвращения и тушения лесных пожаров в Перми и крае власти планируют подготовить четырех летчиков-наблюдателей, 70 парашютистов-десантников, добровольные дружины и сотрудников пожарно-химических станций.
Напомним, прошлым летом в крае произошло 188 лесных пожаров, захвативших площадь 886,97 га.