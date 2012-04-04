properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 апреля 2012, 12:13

Published 4 апреля 2012, 12:13

Modified 2 марта 2023, 18:07

Updated 2 марта 2023, 18:07

В помощь МЧС для борьбы с лесными пожарами направят 60 млн рублей

4 апреля 2012, 12:13
Эти деньги будут распределены на обеспечение работы информационных, авиационных и наземных ресурсов по борьбе с лесными пожарами.

В 2012 году на предотвращение и борьбу с лесными пожарами в Пермском крае будет выделено 59,3 млн рублей, сообщает администрация губернатора Пермского края. Из них 38,2 млн направят из федерального бюджета, остальные затраты лягут на плечи краевых властей.

К лету для предотвращения и тушения лесных пожаров в Перми и крае власти планируют подготовить четырех летчиков-наблюдателей, 70 парашютистов-десантников, добровольные дружины и сотрудников пожарно-химических станций.

Напомним, прошлым летом в крае произошло 188 лесных пожаров, захвативших площадь 886,97 га.

#Общество#Лесной пожар#Администрация губернатора пермского края
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика