В помощь МЧС для борьбы с лесными пожарами направят 60 млн рублей

В 2012 году на предотвращение и борьбу с лесными пожарами в Пермском крае будет выделено 59,3 млн рублей, сообщает администрация губернатора Пермского края. Из них 38,2 млн направят из федерального бюджета, остальные затраты лягут на плечи краевых властей.