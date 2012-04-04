Военных пенсионеров на год оставили без жилья

Posted 4 апреля 2012, 03:27
Published 4 апреля 2012, 03:27
Modified 2 марта 2023, 18:07
Updated 2 марта 2023, 18:07
Комиссия антимонопольного управления приняла решение аннулировать торги на строительство многоквартирных домов для военных пенсионеров. К такому выводу пришел 2 апреля 2012 года Арбитражный суд Пермского края, рассмотрев жалобу ООО «ПАССАЖ-1», потенциального победителя аукциона.
Оплата по муниципальному контракту должна осуществляться за счет средств федерального и городского бюджета. Федеральные средства на финансирование строительства поступили еще летом 2011 года, но на муниципальном уровне подготовка аукциона затянулась. В результате аукцион на строительство жилых помещений, сдача которых намечена на лето 2012 года, был объявлен только 30 декабря 2011 Управлением жилищных отношений администрации Перми.
Таким образом, перед победителем аукциона стояла задача закончить работы по строительству 6000 квадратных метров жилья за полгода. Чтобы ускорить конкурсные процедуры, устроители торгов объединили в одном аукционе инженерные изыскания, проектирование и строительные работы, тем самым ограничив число потенциальных участников и нарушив ч.1 ст.41.6 закона о размещении заказов.
«Позиция Пермского УФАС в этом вопросе остается жесткой – объединение проектных и строительных работ в одну процедуру недопустимо. И это не просто формальность – например, в документации установлены требования к объему выполненных работ, то есть к готовым жилым помещениям, но в тоже время, отсутствует сам проект на строительство. Отсюда назревает вопрос – как заказчик планировал оценивать качество построенного жилья? От безответственности заказчика при подготовке документации на строительство социально значимого объекта в первую очередь пострадали интересы граждан», отмечает руководитель Пермского УФАС России Дмитрий Махонин.
«Кроме того, вызывают недоумение дальнейшие действия заказчика. По сути, Управление жилищных отношений исполнило предписание УФАС и аннулировало аукцион. В этой связи самым логичным является повторное проведение торгов. Вместо этого заказчик бездействует и активно выступает в суде на стороне ООО «ПАССАЖ-1». Такая позиция заказчика приведет только к одному – строительство дома для военнослужащих в этом году может просто не начаться. Видимо, интересы ООО «ПАССАЖ-1» стоят выше интересов военных пенсионеров», - заключил руководитель краевого антимонопольного ведомства.