Военных пенсионеров на год оставили без жилья

«Позиция Пермского УФАС в этом вопросе остается жесткой – объединение проектных и строительных работ в одну процедуру недопустимо. И это не просто формальность – например, в документации установлены требования к объему выполненных работ, то есть к готовым жилым помещениям, но в тоже время, отсутствует сам проект на строительство. Отсюда назревает вопрос – как заказчик планировал оценивать качество построенного жилья? От безответственности заказчика при подготовке документации на строительство социально значимого объекта в первую очередь пострадали интересы граждан», отмечает руководитель Пермского УФАС России Дмитрий Махонин.