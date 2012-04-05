Классический университет будет выпускать рекламщиков

Posted 5 апреля 2012, 06:44
Published 5 апреля 2012, 06:44
Modified 2 марта 2023, 18:07
Updated 2 марта 2023, 18:07
Летом 2012 года в Пермском государственном национальном исследовательском университете откроется бакалавриат по направлению «Реклама и связи с общественностью». Об этом Properm.ru рассказал Николай Пономарев, доцент кафедры журналистики ПГНИУ.
В программу войдет изучение связей с общественностью и СМИ, медиа-технологий, основ рекламы и разработки рекламного текста. Кроме того, студентам будут читаться фундаментальные филологические дисциплины: история литературы, языкознание, иностранные языки.
«К моменту получения диплома наши выпускники будут не только владеть качественными знаниями, но и отлично ориентироваться на пермском медиа-рынке», - комментирует Пономарев.
По словам преподавателя, открытие бакалавриата – это ступень к образованию отдельной кафедры рекламы и PR в университете, которое может произойти уже через год.