ДТП на Б.Гагарина. Подробности: ВАЗ-2109 протаранил людей и машины и скрылся

В итоге 9ка скрывается с места ДТП. За ней уезжает очевидец, проезжавший мимо (за что огромное спасибо) и видит как она паркуется по адресу народовольческая 33, при этом задевая еще одну машину на стоянке. Из 9ки выходят двое явно не трезвых мужчин и скрываются. Очевидец тут же приезжает к нам на место аварии и рассказывает все правоохранительным органам и нам. Сотрудник ДПС сказал, что двух человек из 9ки уже нашли и везут в УВД для проведения следственных работ и установления водителя 9ки. Водитель 5ки свою вину в первом ДТП признал полностью, оплатил эвакуатор