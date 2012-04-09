ДТП на Б.Гагарина. Подробности: ВАЗ-2109 протаранил людей и машины и скрылся

Posted 9 апреля 2012, 05:50
Published 9 апреля 2012, 05:50
Modified 2 марта 2023, 18:06
Updated 2 марта 2023, 18:06
Резонансное ДТП произошло в субботу, 7 апреля, на пересечении бульвара Гагарина и улицы Студенческой. К этому часу стали известны все обстоятельства аварии.
Как рассказали Properm.ru в пермском ГИБДД, в Мотовилихе столкнулись ВАЗ-2105 и «Мицубиси Лансер» — авария стала последствием неосторожного обгона. Во время обсуждения последствий аварии и повреждения автомобилей в людей и машины врезался автомобиль ВАЗ-2109. После чего скрылся с места происшествия.
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Сводка ГИБДД:
08.04.12 г. Мотовилихинский район. По бульвару Гагарина со стороны улицы Макаренко в направлении улицы Дружбы двигался автомобиль ВАЗ-21093, водитель которого напротив дома №51 по бульвару Гагарина допустил наезд на троих пешеходов, которые стояли на правой стороне проезжей части по ходу движения. Водитель ВАЗа с места ДТП скрылся. В результате ДТП травмы получили пешеходы: двое мужчин были госпитализированы. Третий участник аварии скончался на месте происшествия.
Сухую сводку разбавляет рассказ очевидца аварии на городском форуме Teron.ru. Приводим с сокращениями.
В официальной сводке ГИБДД не упоминается опьянение водителя ВАЗ-2109, однако экспертизу проводил врач-нарколог Павел Поляков, известный также как блогер sdriving.