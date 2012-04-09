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Posted 9 апреля 2012, 05:50

Published 9 апреля 2012, 05:50

Modified 2 марта 2023, 18:06

Updated 2 марта 2023, 18:06

ДТП на Б.Гагарина. Подробности: ВАЗ-2109 протаранил людей и машины и скрылся

9 апреля 2012, 05:50
Сюжет
Дтп
В нем находились двое нетрезвых мужчин. Их задержали позднее.

Резонансное ДТП произошло в субботу, 7 апреля, на пересечении бульвара Гагарина и улицы Студенческой. К этому часу стали известны все обстоятельства аварии.

Как рассказали Properm.ru в пермском ГИБДД, в Мотовилихе столкнулись ВАЗ-2105 и «Мицубиси Лансер» — авария стала последствием неосторожного обгона. Во время обсуждения последствий аварии и повреждения автомобилей в людей и машины врезался автомобиль ВАЗ-2109. После чего скрылся с места происшествия.

Сводка ГИБДД:

08.04.12 г. Мотовилихинский район. По бульвару Гагарина со стороны улицы Макаренко в направлении улицы Дружбы двигался автомобиль ВАЗ-21093, водитель которого напротив дома №51 по бульвару Гагарина допустил наезд на троих пешеходов, которые стояли на правой стороне проезжей части по ходу движения. Водитель ВАЗа с места ДТП скрылся. В результате ДТП травмы получили пешеходы: двое мужчин были госпитализированы. Третий участник аварии скончался на месте происшествия.

Сухую сводку разбавляет рассказ очевидца аварии на городском форуме Teron.ru. Приводим с сокращениями.

fighter85, пользователь Teron.ru:Дело было так: «Лансер» ехал по Б.Гагарина в сторону Пермской Ярмарки и стал поворачивать направо согласно всем правилам ПДД (…), в это время на полном ходу его стала обгонять 5ка через двойную сплошную по встречной, произошло ДТП и машин отбросило на левую часть перекрестка. Из 5ки вышли два молодых человека явно не трезвых (…). Молодые люди и мои друзья вступили в диалог по поводу обсуждения аварий и действий водителя 5ки. Оказалось что у него нет прав и он не трезв. (…) вызвали ДПС, диалог продолжался.

Молодые люди стояли прямо за «Лансером» вчетвером, водитель 5ки сел в другой автомобиль, который только что подъехал, и один человек стоял в сторонке (…). В это время на полном ходу серебристая 9ка проезжая по Б.Гагарина в сторону площади Дружбы врезается в оба автомобиля на большой скорости, лансер отбрасывает метров на 8–10 назад, при этом буквально «зажовывая» четырех ребят под машину.

В итоге 9ка скрывается с места ДТП. За ней уезжает очевидец, проезжавший мимо (за что огромное спасибо) и видит как она паркуется по адресу народовольческая 33, при этом задевая еще одну машину на стоянке. Из 9ки выходят двое явно не трезвых мужчин и скрываются. Очевидец тут же приезжает к нам на место аварии и рассказывает все правоохранительным органам и нам. Сотрудник ДПС сказал, что двух человек из 9ки уже нашли и везут в УВД для проведения следственных работ и установления водителя 9ки. Водитель 5ки свою вину в первом ДТП признал полностью, оплатил эвакуатор

В официальной сводке ГИБДД не упоминается опьянение водителя ВАЗ-2109, однако экспертизу проводил врач-нарколог Павел Поляков, известный также как блогер sdriving.

Заголовок цитаты: Ночью произошло ДТП на бульваре Гагарина, на пересечении с улицей Студенческая. За подробности не скажу, но в кратце так: столкнулись водители, вышли оценить ущерб и собственные шансы на скорое возвращение домой и... По злому стечению обстоятельств в этот момент в них, стоящих, врезается другая машина. Водитель, как сам сказал, никого не заметил. По какой уж причине не видел он стоявших на дороге - судить не возьмусь. Но сказал он мне, что пил водку. Да и анализ подтвердил наличие алкоголя в крови. Хоть и утверждает он, что выпил после ДТП - опять же, ничего говорить не буду, свечку не держал. Вернемся к сути. Один человек погиб. От удара автомобиля.
#Мнения#Авто#Дтп#Авария
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