Пермская полиция объяснила причину сотрудничества с похоронными фирмами

«Вот тут и возникла серьезная проблема, требующая немедленного решения, в первую очередь с эвакуацией криминальных и бесхозных трупов с улиц, подвалов, чердаков… Поскольку эвакуация умерших, согласно федеральному закону «О полиции» на органы внутренних дел не возложена, следовательно, нет у полицейских и финансирования для ее организации. Именно поэтому УМВД России по г. Перми было подписано соглашение с шестью фирмами, которые брали на себя бесплатную эвакуацию указанных категорий умерших, а возмездные услуги оказывали каждая в своем районе, договорившись о разделе рынка», — говорится в сообщении полиции.