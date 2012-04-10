Пермская полиция объяснила причину сотрудничества с похоронными фирмами

Posted 10 апреля 2012, 05:35
Published 10 апреля 2012, 05:35
Modified 2 марта 2023, 18:05
Updated 2 марта 2023, 18:05
УВД по городу Перми официально прокомментировало обвинения антимонопольной службы, которая уличила полицию в сговоре с похоронными фирмами. По словам представителей правохранительных органов, фактически «никакого сговора не было», а контракты с шестью похоронными фирмами были заключены по той причине, что администрация города Перми, финансировавшая эвакуацию умерших для проведения судебно-медицинской экспертизы, перестала это делать.
«Вот тут и возникла серьезная проблема, требующая немедленного решения, в первую очередь с эвакуацией криминальных и бесхозных трупов с улиц, подвалов, чердаков… Поскольку эвакуация умерших, согласно федеральному закону «О полиции» на органы внутренних дел не возложена, следовательно, нет у полицейских и финансирования для ее организации. Именно поэтому УМВД России по г. Перми было подписано соглашение с шестью фирмами, которые брали на себя бесплатную эвакуацию указанных категорий умерших, а возмездные услуги оказывали каждая в своем районе, договорившись о разделе рынка», — говорится в сообщении полиции.
Одна из фирм не пожелала заключать контракт и обратилась в ФАС. Получив предписание антимонопольной службы, органы внутренних дел прекратили работу в рамках соглашения. В июне 2011 года администрация города провела конкурс, победитель которого, — ООО «Таймер-С», — производит эвакуацию криминальных и бесхозных трупов за счет городского бюджета.
Напомним, в 2011 году антимонопольное управление признало нарушение конкурентного законодательства со стороны ряда фирм, оказывающих услуги по эвакуации умерших.
В нарушение Федерального закона «О защите конкуренции», ООО «Пермский похоронный дом «Содействие», агентство ритуальных услуг «Реквием» и салон ритуально-похоронного обслуживания «Статус» заключили соглашение, целью которого было получение от полиции информации об умерших гражданах.
Получив информацию, ООО «Пермский похоронный дом «Содействие» оставляло часть заказов на вывоз тел умерших для проведения судебно-медицинской экспертизы себе, а остальные распределяло среди участников соглашения.