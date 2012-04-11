В сети открылось голосование за сноуборд-парк Burton в Перми

Posted 11 апреля 2012, 16:34
Published 11 апреля 2012, 16:34
Modified 2 марта 2023, 18:04
Updated 2 марта 2023, 18:04
Вчера, 10 апреля, стартовало голосование за 13 городов, где будут построены сноуборд-парки. В списке 41 город, на первом этапе из них отберут 26, набравших наибольшее количество голосов. Первый этап завершается 13 апреля.
С 13 по 26 апреля пройдет второй этап: ежедневно из списка будет выбывать один город с наименьшим количеством голосов. Таким образом, останутся 13 самых популярных городов, где и будут построены сноуборд-парки.
Проголосовать за строительство сноуборд-парка в Перми можно здесь.