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Posted 11 апреля 2012, 16:34

Published 11 апреля 2012, 16:34

Modified 2 марта 2023, 18:04

Updated 2 марта 2023, 18:04

В сети открылось голосование за сноуборд-парк Burton в Перми

11 апреля 2012, 16:34
В сезоне 2012/2013 сноуборд-парки Burton появятся в 13 городах России. Проголосуйте, чтобы Пермь вошла в число участников!

Вчера, 10 апреля, стартовало голосование за 13 городов, где будут построены сноуборд-парки. В списке 41 город, на первом этапе из них отберут 26, набравших наибольшее количество голосов. Первый этап завершается 13 апреля.

С 13 по 26 апреля пройдет второй этап: ежедневно из списка будет выбывать один город с наименьшим количеством голосов. Таким образом, останутся 13 самых популярных городов, где и будут построены сноуборд-парки.

Проголосовать за строительство сноуборд-парка в Перми можно здесь.

#Спорт#Сноуборд
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