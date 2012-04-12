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Posted 12 апреля 2012, 03:00

Published 12 апреля 2012, 03:00

Modified 2 марта 2023, 18:05

Updated 2 марта 2023, 18:05

Супермаркет «Монро» приглашает пермяков на аттракцион невиданной щедрости

12 апреля 2012, 03:00
Распродажи и акции — совсем не редкость в обувных магазинах сети «Монро», что делает покупки максимально выгодными. С 22 марта в «Монро» объявляются скидки до 70% на обувь, сумки, белье и колготы.

Перед новым сезоном нужна качественная надежная обувь на каждый день? Или же просто хотите порадовать себя красивой обновкой? В любом случае, выгодные покупки для всей семьи — в «Монро».

С 22 марта в «Монро» объявляются скидки до 70% на обувь, сумки, белье и колготы. В обувных супермаркетах эксклюзивно представлены такие обувные бренды как: Banderos, Rita Bravuro, Bona Mente, Carido, Paseo, Ulet и Лёва Солнечный.

Удобно, что в «Монро» можно создать модный цельный образ: к новой обуви Вы подберете подходящие по стилю и фактуре сумку, ремень и другие сопутствующие товары. Разнообразие стилей и моделей столь велико, что ни один член семьи не останется без обновки.

Количество товара ограничено. Дисконтная карта на покупки по акциям не действует.

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