Супермаркет «Монро» приглашает пермяков на аттракцион невиданной щедрости

Удобно, что в «Монро» можно создать модный цельный образ: к новой обуви Вы подберете подходящие по стилю и фактуре сумку, ремень и другие сопутствующие товары. Разнообразие стилей и моделей столь велико, что ни один член семьи не останется без обновки.