От пермских дорог у Олега Чиркунова возникло ощущение военного полигона

Posted 13 апреля 2012, 08:05
Published 13 апреля 2012, 08:05
Modified 2 марта 2023, 18:04
Updated 2 марта 2023, 18:04
Вслед за заместителем главы городской администрации Максимом Заварзиным на плохое состояние пермских дорог после весны обратил внимание и губернатор Пермского края Олег Чиркунов. По его словам, весеннюю приборку в Перми начали активно, но «с дорогами беда».
В связи с ситуацией Чиркунов попросил руководителей всех муниципалитетов в течение недели разместить в сети перечень всех капитальных ремонтов, реконструкций дорог и тротуаров за последние три года с указанием подрядчиков и фамилий их первых руководителей. К «бракоделам» будут применены публичные штрафные санкции, пообещал Чиркунов.
Ранее сообщалось, что гарантийные дороги в пермском крае будут проверены до 15 июня. Устранять дефекты подрядчики будут за свой счет.