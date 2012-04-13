От пермских дорог у Олега Чиркунова возникло ощущение военного полигона

В связи с ситуацией Чиркунов попросил руководителей всех муниципалитетов в течение недели разместить в сети перечень всех капитальных ремонтов, реконструкций дорог и тротуаров за последние три года с указанием подрядчиков и фамилий их первых руководителей. К «бракоделам» будут применены публичные штрафные санкции, пообещал Чиркунов.