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Posted 13 апреля 2012, 08:05

Published 13 апреля 2012, 08:05

Modified 2 марта 2023, 18:04

Updated 2 марта 2023, 18:04

От пермских дорог у Олега Чиркунова возникло ощущение военного полигона

13 апреля 2012, 08:05
«Снег сошел, и кое-где вместе с асфальтом», - заметил губернатор.

Вслед за заместителем главы городской администрации Максимом Заварзиным на плохое состояние пермских дорог после весны обратил внимание и губернатор Пермского края Олег Чиркунов. По его словам, весеннюю приборку в Перми начали активно, но «с дорогами беда».

Олег Чиркунов:Там, где построено добротно — проблем нет. Но кое-где, например, ул. Революции от Компроса до Сибирской, ощущение военного полигона. То, что все это надо приводить в порядок за ближайшие недели, понятно. И то, что развалились дороги ввиду своей старости, это тоже как-то можно понять и исправить. Но если эти дороги капитально ремонтировались в прошлые годы, то нельзя их залатать без надлежащих выводов, - написал глава региона в своем блоге на wordpress.com.

В связи с ситуацией Чиркунов попросил руководителей всех муниципалитетов в течение недели разместить в сети перечень всех капитальных ремонтов, реконструкций дорог и тротуаров за последние три года с указанием подрядчиков и фамилий их первых руководителей. К «бракоделам» будут применены публичные штрафные санкции, пообещал Чиркунов.

Ранее сообщалось, что гарантийные дороги в пермском крае будут проверены до 15 июня. Устранять дефекты подрядчики будут за свой счет.

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