Александр Торшин предлагает создать российский национальный оружейный союз

Posted 15 апреля 2012, 06:42
Published 15 апреля 2012, 06:42
Modified 2 марта 2023, 18:04
Updated 2 марта 2023, 18:04
Первый вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин предложил создать российский национальный оружейный союз, пишет «Интерфакс»
«Сейчас идет проработка этого вопроса и уже создана группа специалистов, которая занимается вопросами нормативно-правового характера, и я считаю, что такой оружейный союз в нашей стране должен объединить людей, имеющих оружие, тех, кто может постоять не только за себя, за свою семью, но и за страну в целом», — сказал «Интерфаксу» в пятницу Торшин.
В этой связи он напомнил, что избранный президент РФ Владимир Путин в одной из своих предвыборных статей говорил о возможности создания армии резервистов. «Так вот члены этого союза и могли бы стать такой армией резервистов», — добавил Торшин.
По словам сенатора, члены союза должны иметь юридическую защиту, а также должны быть в обязательном порядке застрахованы.
«Думаю, что в российский оружейный союз могли бы войти и люди, владеющие, в том числе, и холодным оружием, в частности, арбалетом», — пояснил Торшин.
По его мнению, члены союза могли бы патрулировать улицы со своим оружием вместе с представителями правоохранительных органов и участковыми инспекторами, то есть осуществлять функции по охране общественного порядка.
«Я считаю абсолютно несостоятельными все утверждения по поводу того, что нам только дай оружие, мы все тут друг друга сразу же перестреляем, и что оружие можно будет купить как ведро картошки на рынке», — заявил Торшин.
Он отметил, что является последовательным сторонником легализации оружия в России. «По подсчетам наших специалистов, оружием владеть будут у нас в стране не более 14 млн человек, но это будет оружие зарегистрированное и владелец этого оружия будет нести ответственность за него, в том числе за его хранение и использование», — пояснил вице-спикер верхней палаты.
По мнению Торшина, преступный мир «идет на нас вооруженным до зубов». «Достаточно вспомнить недавний случай в Туле, когда на семью напали четыре бандита, вооруженных до зубов. И я считаю, что если бы у хозяина дома было бы оружие, то маловероятно, что бандиты туда бы сунулись», — сказал Торшин.
По его мнению, национальный оружейный союз мог бы формироваться по аналогии с Национальной стрелковой ассоциацией США.