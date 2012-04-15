Александр Торшин предлагает создать российский национальный оружейный союз

По мнению Торшина, преступный мир «идет на нас вооруженным до зубов». «Достаточно вспомнить недавний случай в Туле, когда на семью напали четыре бандита, вооруженных до зубов. И я считаю, что если бы у хозяина дома было бы оружие, то маловероятно, что бандиты туда бы сунулись», — сказал Торшин.

По его мнению, национальный оружейный союз мог бы формироваться по аналогии с Национальной стрелковой ассоциацией США.