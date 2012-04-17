Вкладчики стали отдавать предпочтение коротким срокам

Заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников считает, что изменение тренда связано с тем, что банки в конце прошлого года начали стимулировать привлечение коротких вкладов, устанавливая по ним повышенные ставки. «Банки стали умнее, — пояснил Мельников. — Если в период дефицита ликвидности в 2009 году они привлекали длинные депозиты под высокие ставки, то теперь самыми дорогими у многих кредитных организаций оказались короткие вклады». По его мнению, многие банки сумели просчитать срок окончания напряженной ситуации с ликвидностью