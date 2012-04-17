Вкладчики стали отдавать предпочтение коротким срокам

Posted 17 апреля 2012, 03:40
Published 17 апреля 2012, 03:40
Modified 2 марта 2023, 18:03
Updated 2 марта 2023, 18:03
Вкладчики, опасаясь кризиса, стали отдавать предпочтение коротким депозитам, пишут Banki.ru. В свою очередь, банки, не желая повторять ошибки 2009 года, когда они привлекали дорогие длинные депозиты, предлагают повышенные ставки по краткосрочным вкладам. В результате в первом квартале 2012 года был зафиксирован отток наиболее популярных депозитов — на срок от года.
О наметившейся тенденции на рынке депозитов порталу рассказали представители ряда коммерческих банков. По их словам, с начала года именно короткие вклады на срок три и шесть месяцев стали наиболее востребованными среди клиентов.
Сложившаяся ситуация характерна для всей банковской системы. По данным Банка России, в I квартале 2012 года объем вкладов населения сроком от 31 дня до одного года вырос на 329 млрд рублей, в то время как по депозитам на срок более 12 месяцев был зафиксирован отток — 24,7 млрд рублей. Ранее темпы прироста долгосрочных вкладов опережали темпы роста краткосрочных депозитов.
Заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников считает, что изменение тренда связано с тем, что банки в конце прошлого года начали стимулировать привлечение коротких вкладов, устанавливая по ним повышенные ставки. «Банки стали умнее, — пояснил Мельников. — Если в период дефицита ликвидности в 2009 году они привлекали длинные депозиты под высокие ставки, то теперь самыми дорогими у многих кредитных организаций оказались короткие вклады». По его мнению, многие банки сумели просчитать срок окончания напряженной ситуации с ликвидностью