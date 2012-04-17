properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 апреля 2012, 03:40

Published 17 апреля 2012, 03:40

Modified 2 марта 2023, 18:03

Updated 2 марта 2023, 18:03

Вкладчики стали отдавать предпочтение коротким срокам

17 апреля 2012, 03:40
Банки фиксируют рост депозитов на срок три и шесть месяцев.

Вкладчики, опасаясь кризиса, стали отдавать предпочтение коротким депозитам, пишут Banki.ru. В свою очередь, банки, не желая повторять ошибки 2009 года, когда они привлекали дорогие длинные депозиты, предлагают повышенные ставки по краткосрочным вкладам. В результате в первом квартале 2012 года был зафиксирован отток наиболее популярных депозитов — на срок от года.

О наметившейся тенденции на рынке депозитов порталу рассказали представители ряда коммерческих банков. По их словам, с начала года именно короткие вклады на срок три и шесть месяцев стали наиболее востребованными среди клиентов.

Сложившаяся ситуация характерна для всей банковской системы. По данным Банка России, в I квартале 2012 года объем вкладов населения сроком от 31 дня до одного года вырос на 329 млрд рублей, в то время как по депозитам на срок более 12 месяцев был зафиксирован отток — 24,7 млрд рублей. Ранее темпы прироста долгосрочных вкладов опережали темпы роста краткосрочных депозитов.

Заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников считает, что изменение тренда связано с тем, что банки в конце прошлого года начали стимулировать привлечение коротких вкладов, устанавливая по ним повышенные ставки. «Банки стали умнее, — пояснил Мельников. — Если в период дефицита ликвидности в 2009 году они привлекали длинные депозиты под высокие ставки, то теперь самыми дорогими у многих кредитных организаций оказались короткие вклады». По его мнению, многие банки сумели просчитать срок окончания напряженной ситуации с ликвидностью

#Банки#Вклады#Цб#Проценты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика