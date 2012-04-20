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Posted 20 апреля 2012, 10:10

Published 20 апреля 2012, 10:10

Modified 2 марта 2023, 18:02

Updated 2 марта 2023, 18:02

Чайковского депутата будут судить за хищение миллиона рублей

20 апреля 2012, 10:10
Сюжет
Кругом обман
Экс-директор «Чайковский коммунальных тепловых сетей» обвиняется в мошенничестве в крупном размере.

Завершено расследование дела в отношении 37-летнего депутата, директора муниципального предприятия «Чайковские коммунальные тепловые сети», которого обвиняют в хищении крупной суммы, сообщает следственное управление СКР по Пермскому краю. Экс-депутату предъявлено обвинение по статье «мошенничество с использованием служебного положения».

В апреле 2010 года экс-директор предприятия заключил с индивидуальным предпринимателем договор на поставку запчастей на стоимость один миллион рублей. Получив накладные еще до отгрузки товара, чиновник отказался от услуг по поставке и попросил предпринимателя вернуть деньги наличными, а фактически не поступившие на предприятие товары были списаны.

В ближайшее время чайковский экс-чиновник предстанет перед судом.

#Общество#Кругом обман#Депутат
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