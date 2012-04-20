Чайковского депутата будут судить за хищение миллиона рублей

В апреле 2010 года экс-директор предприятия заключил с индивидуальным предпринимателем договор на поставку запчастей на стоимость один миллион рублей. Получив накладные еще до отгрузки товара, чиновник отказался от услуг по поставке и попросил предпринимателя вернуть деньги наличными, а фактически не поступившие на предприятие товары были списаны.