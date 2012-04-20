Чайковского депутата будут судить за хищение миллиона рублей

Posted 20 апреля 2012, 10:10
Published 20 апреля 2012, 10:10
Modified 2 марта 2023, 18:02
Updated 2 марта 2023, 18:02
Завершено расследование дела в отношении 37-летнего депутата, директора муниципального предприятия «Чайковские коммунальные тепловые сети», которого обвиняют в хищении крупной суммы, сообщает следственное управление СКР по Пермскому краю. Экс-депутату предъявлено обвинение по статье «мошенничество с использованием служебного положения».
В апреле 2010 года экс-директор предприятия заключил с индивидуальным предпринимателем договор на поставку запчастей на стоимость один миллион рублей. Получив накладные еще до отгрузки товара, чиновник отказался от услуг по поставке и попросил предпринимателя вернуть деньги наличными, а фактически не поступившие на предприятие товары были списаны.
В ближайшее время чайковский экс-чиновник предстанет перед судом.