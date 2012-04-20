Росгосстрах, РОСНО и Ингосстрах — самые известные страховщики

Posted 20 апреля 2012, 04:42
Published 20 апреля 2012, 04:42
Modified 2 марта 2023, 18:02
Updated 2 марта 2023, 18:02
Росгосстрах, РОСНО и Ингосстрах остаются самыми известными и узнаваемыми страховыми брендами в России, выяснило Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ). В НАФИ поясняют, что в рамках опроса узнаваемость понимается как знание с подсказкой, а известность трактуется как спонтанное знание бренда, когда респондент самостоятельно (без подсказки) вспоминает и называет его.
Росгосстрах традиционно лидирует в рейтинге узнаваемости со значительным отрывом от остальных страховщиков — бренд этой компании знаком 90% россиян. Узнаваемость таких компаний, как РОСНО и Ингосстрах значительно ниже (56% и 53%, соответственно). Страховые компании второй тройки рейтинга узнаваемости (АльфаСтрахование, СОГАЗ и Уралсиб) знакомы пока не более трети россиян.
Примечательно, что 6 страховщиков, входящих в топ-10 рейтинга, демонстрировали до 2011 года динамичный рост уровня узнаваемости, тогда как в 2012 году тенденция изменилась. В результате максимальный прирост показателя узнаваемости составил 5 процентных пунктов и продемонстрировала его страховая компания «Согласие», не вошедшая в десятку лидеров.
Показатели уровня известности российских страховых компаний значительно ниже узнаваемости. Рейтинг спонтанного знания также неизменно возглавляет Росгосстрах. Известность РОСНО — в два раза ниже по сравнению с лидером. Замыкает тройку лидеров Ингосстрах. Показатели известности других страховщиков остаются на минимальном уровне.
Рейтинг узнаваемости и известности страховых компаний, в %