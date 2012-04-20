Росгосстрах, РОСНО и Ингосстрах — самые известные страховщики

Росгосстрах, РОСНО и Ингосстрах остаются самыми известными и узнаваемыми страховыми брендами в России, выяснило Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ). В НАФИ поясняют, что в рамках опроса узнаваемость понимается как знание с подсказкой, а известность трактуется как спонтанное знание бренда, когда респондент самостоятельно (без подсказки) вспоминает и называет его.