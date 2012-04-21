Коммунисты поздравили Ленина в день рождения Гитлера

Posted 21 апреля 2012, 05:10
Published 21 апреля 2012, 05:10
Modified 2 марта 2023, 18:02
Updated 2 марта 2023, 18:02
«В пятницу, 20 апреля, в 11:00, в связи с 142-й годовщиной со дня рождения Владимира Ильича Ленина ЦК КПРФ и МГК КПРФ организует возложение цветов к Мавзолею», — сообщает официальный сайт партии КПРФ.
Все бы ничего, но Владимир Ильич родился 22 апреля 1870 года, но никак не 20. По странному совпадению 20 апреля 1889 года родился другой лидер — Адольф Гитлер.
Накануне несколько экстремистских организаций были задержаны за поздравления Гитлеру. В Волгограде появились плакаты с Гитлером и маленькой девочкой в сопровождении слогана «Поздравь дедушку с днем рождения!». На этом фоне странный демарш КПРФ прошел незамеченным.