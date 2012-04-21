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Posted 21 апреля 2012, 05:10

Published 21 апреля 2012, 05:10

Modified 2 марта 2023, 18:02

Updated 2 марта 2023, 18:02

Коммунисты поздравили Ленина в день рождения Гитлера

21 апреля 2012, 05:10
Сюжет
Кпрф
20 апреля коммунисты собрались к памятнику, чтобы поздравить вождя мирового пролетариата с праздником. Но слегка ошиблись с датой.

«В пятницу, 20 апреля, в 11:00, в связи с 142-й годовщиной со дня рождения Владимира Ильича Ленина ЦК КПРФ и МГК КПРФ организует возложение цветов к Мавзолею», — сообщает официальный сайт партии КПРФ.

Все бы ничего, но Владимир Ильич родился 22 апреля 1870 года, но никак не 20. По странному совпадению 20 апреля 1889 года родился другой лидер — Адольф Гитлер.

Накануне несколько экстремистских организаций были задержаны за поздравления Гитлеру. В Волгограде появились плакаты с Гитлером и маленькой девочкой в сопровождении слогана «Поздравь дедушку с днем рождения!». На этом фоне странный демарш КПРФ прошел незамеченным.

#Общество#Кпрф
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