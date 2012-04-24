Праздники случаются! День Рождения у Ford

Posted 24 апреля 2012, 13:07
Published 24 апреля 2012, 13:07
Modified 2 марта 2023, 18:00
Updated 2 марта 2023, 18:00
В минувший уик-энд автоцентр Ford на Героев Хасана отметил День Рождения. Праздник прошел без лишнего пафоса, но с тортом и другими атрибутами именин.
Напомним, автоцентр Ford был открыт компанией ДАН-Моторс в 2010 году, а подготовка к открытию велась еще с 2008 года. Сегодня это один из самых крупных автоцентров в городе.
Помимо праздничных развлечений и тест-драйва всего модельного ряда можно было узнать и о планах Ford как бренда. Готовятся к выпуску компактный автомобиль, который в семействе Ford будет младше Fiesta, а также стоит ожидать компактного кроссовера - эдакого мини-Kuga.