Пытками пермяка заставили признаться в несовершенном преступлении

Posted 24 апреля 2012, 03:33
Published 24 апреля 2012, 03:33
Modified 2 марта 2023, 18:01
Updated 2 марта 2023, 18:01
Сегодня, 24 апреля, Пермским краевым судом будет рассмотрена кассационная жалоба 23-летнего пермяка, приговоренного к трем с половиной годам лишения свободы за нанесение ножевых ранений, сообщает «Несекретно». Осужденный утверждает, что полицейские вынудили его признаться в несовершенном преступлении.
«Когда идет шантаж жизнью и судьбой близких, — совершенно неправомерный, — человек вынужден соглашаться на какие-то действия, которые он явно не совершал», — цитирует уполномоченного по правам человека Татьяну Марголину «Несекретно».
Марголина назвала статистику обращений граждан с жалобами на избиения и пытки со стороны сотрудников полиции. Так за 2011 год поступило 53 таких жалобы, а за первый крартал 2012 — 14 обращений.