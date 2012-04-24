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Posted 24 апреля 2012, 03:33

Published 24 апреля 2012, 03:33

Modified 2 марта 2023, 18:01

Updated 2 марта 2023, 18:01

Пытками пермяка заставили признаться в несовершенном преступлении

24 апреля 2012, 03:33
В Пермском крае растет количество обращений граждан с жалобами на избиения со стороны полицейских.

Сегодня, 24 апреля, Пермским краевым судом будет рассмотрена кассационная жалоба 23-летнего пермяка, приговоренного к трем с половиной годам лишения свободы за нанесение ножевых ранений, сообщает «Несекретно». Осужденный утверждает, что полицейские вынудили его признаться в несовершенном преступлении.

«Когда идет шантаж жизнью и судьбой близких, — совершенно неправомерный, — человек вынужден соглашаться на какие-то действия, которые он явно не совершал», — цитирует уполномоченного по правам человека Татьяну Марголину «Несекретно».

Марголина назвала статистику обращений граждан с жалобами на избиения и пытки со стороны сотрудников полиции. Так за 2011 год поступило 53 таких жалобы, а за первый крартал 2012 — 14 обращений.

#Общество#Полиция#Краевой суд#Осужденные
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