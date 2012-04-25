Чертов Burton park: Голых сноубордистов у ЦУМа приняли за политическое выступление

Подобные акции проходят во всех крупных городах России. Любители горнолыжного спорта призывают земляков голосовать за строительство парка, которое пройдет в одном из городов в рамках рекламной кампании производителя спортивной одежды и снаряжения «Burton». По словам Караваева, вчерашнее недоразумение не остановит пермских активистов, и сегодня они снова выйдут на центральные улицы, но уже по одиночке.