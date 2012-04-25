Чертов Burton park: Голых сноубордистов у ЦУМа приняли за политическое выступление

Posted 25 апреля 2012, 04:01
Published 25 апреля 2012, 04:01
Modified 2 марта 2023, 18:00
Updated 2 марта 2023, 18:00
Вчера вечером, 24 апреля, около ЦУМа пермские любители горнолыжного спорта агитировали прохожих голосовать за строительство зимнего экстрим-парка для сноубордистов и лыжников. Участники акции привлекали внимание полуголыми телами и раздавали листовки, пока не приехали сотрудники полиции.
Полицейские, решившие, что возле ЦУМа проходит политическое выступление, попросили активистов немедленно закончить голую акцию.
«Мне как организатору пришлось написать объяснительную, надеюсь, что штрафа мы избежим», — рассказывает один из участников, экстремал с 20-летним стажем Владислав Караваев.
Подобные акции проходят во всех крупных городах России. Любители горнолыжного спорта призывают земляков голосовать за строительство парка, которое пройдет в одном из городов в рамках рекламной кампании производителя спортивной одежды и снаряжения «Burton». По словам Караваева, вчерашнее недоразумение не остановит пермских активистов, и сегодня они снова выйдут на центральные улицы, но уже по одиночке.
Подробности акции - в фоторепортаже.