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Posted 27 апреля 2012, 06:21

Published 27 апреля 2012, 06:21

Modified 2 марта 2023, 18:02

Updated 2 марта 2023, 18:02

Доступное жилье в «Альпийской горке»: «Ландыш» ждет своих покупателей

27 апреля 2012, 06:21
В офисе «Камской долины» состоялась презентация очередного дома жилого комплекса «Альпийская горка», имя которому «Ландыш». Дом-цветок нашел чем заинтересовать и удивить потенциальных покупателей.

Компания «Камская долина» открыла двери офиса на ул. Советская, 40, чтобы представить горожанам вторую очередь жилого комплекса «Альпийская горка». Как показалось Properm.ru, новый жилой дом «Ландыш» заинтересовал, приятно удивил и не оставил равнодушными никого из гостей строительной компании. Специалисты застройщика вели беседу со всеми потенциальными покупателями индивидуально.

#Недвижимость#Спецпроекты
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