Доступное жилье в «Альпийской горке»: «Ландыш» ждет своих покупателей

Компания «Камская долина» открыла двери офиса на ул. Советская, 40, чтобы представить горожанам вторую очередь жилого комплекса «Альпийская горка». Как показалось Properm.ru, новый жилой дом «Ландыш» заинтересовал, приятно удивил и не оставил равнодушными никого из гостей строительной компании. Специалисты застройщика вели беседу со всеми потенциальными покупателями индивидуально.