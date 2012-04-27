Доступное жилье в «Альпийской горке»: «Ландыш» ждет своих покупателей

Posted 27 апреля 2012, 06:21
Published 27 апреля 2012, 06:21
Modified 2 марта 2023, 18:02
Updated 2 марта 2023, 18:02
Компания «Камская долина» открыла двери офиса на ул. Советская, 40, чтобы представить горожанам вторую очередь жилого комплекса «Альпийская горка». Как показалось Properm.ru, новый жилой дом «Ландыш» заинтересовал, приятно удивил и не оставил равнодушными никого из гостей строительной компании. Специалисты застройщика вели беседу со всеми потенциальными покупателями индивидуально.