Павел Медведев: Потребность в финансовом омбудсмене на два порядка выше, чем мы думали

В целом Павел Медведев говорит, что остался доволен результатами своей работы на должности первого в России финансового омбудсмена. «За полтора года к нам обратилось 4275 граждан. За все время существования института омбудсмена стабилизировались некоторые показатели работы, так что можно сделать первые выводы. Главный из них: 51% заявителей удовлетворен нашими ответами. Правда, большая часть из них не задает слишком трудных задач. Однако в 6,5% случаев от общего числа обращений нам удается договориться с финансовой организацией о существенных «поблажках». Как правило, о реструктуризации кредита» — отметил Медведев.