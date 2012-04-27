Павел Медведев: Потребность в финансовом омбудсмене на два порядка выше, чем мы думали

Posted 27 апреля 2012, 05:04
Published 27 апреля 2012, 05:04
Modified 2 марта 2023, 17:59
Updated 2 марта 2023, 17:59
Павел Медведев, бывший финансовый омбудсмен и нынешний советник председателя Банка России, в интервью порталу «Bankir.Ru», отметил, что потребность в услугах Финансового омбудсмена на два порядка выше, чем мы думали до сих пор. Такой вывод он сделал после того, как в прямом эфире «Радио России» назвал не официальный телефон приемной финанового омбудсмена, а личный номер сотрудницы.
В целом Павел Медведев говорит, что остался доволен результатами своей работы на должности первого в России финансового омбудсмена. «За полтора года к нам обратилось 4275 граждан. За все время существования института омбудсмена стабилизировались некоторые показатели работы, так что можно сделать первые выводы. Главный из них: 51% заявителей удовлетворен нашими ответами. Правда, большая часть из них не задает слишком трудных задач. Однако в 6,5% случаев от общего числа обращений нам удается договориться с финансовой организацией о существенных «поблажках». Как правило, о реструктуризации кредита» — отметил Медведев.
Напомним, финансовый омбудсмен — это орган внесудебного рассмотрения споров, возникающих между финансовыми организациями и их клиентами до 100 тыс. рублей. Его решения обязательны для исполнения, в том случае, если между институтом и кредитной организацией подписано официальное соглашение.