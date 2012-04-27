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Posted 27 апреля 2012, 05:04

Published 27 апреля 2012, 05:04

Modified 2 марта 2023, 17:59

Updated 2 марта 2023, 17:59

Павел Медведев: Потребность в финансовом омбудсмене на два порядка выше, чем мы думали

27 апреля 2012, 05:04
Бывший финансовый омбудсмен и нынешний советник председателя Банка России оценил работу института в стране.

Павел Медведев, бывший финансовый омбудсмен и нынешний советник председателя Банка России, в интервью порталу «Bankir.Ru», отметил, что потребность в услугах Финансового омбудсмена на два порядка выше, чем мы думали до сих пор. Такой вывод он сделал после того, как в прямом эфире «Радио России» назвал не официальный телефон приемной финанового омбудсмена, а личный номер сотрудницы.

Павел Медведев: Эфир был в субботу вечером. Что бы сделал «нормальный» человек на месте моей сотрудницы, когда на нее внезапно обрушился шквал звонков со всей страны? Отключил бы телефон на все выходные и спал спокойно. Но сотрудница не отключила телефон, а подключила своего мужа и других родственников, чтобы организовать переадресацию из молниеносно переполняющейся памяти злосчастного телефона на другие носители, чтобы не потерять ни одного обращения. К утру понедельника, когда я осознал, что произошло, они получили более 1000 сообщений, а за три дня — больше чем за предыдущие полтора года. За две с половиной недели после моей ошибки с номером телефона поступило 6400 звонков.

В целом Павел Медведев говорит, что остался доволен результатами своей работы на должности первого в России финансового омбудсмена. «За полтора года к нам обратилось 4275 граждан. За все время существования института омбудсмена стабилизировались некоторые показатели работы, так что можно сделать первые выводы. Главный из них: 51% заявителей удовлетворен нашими ответами. Правда, большая часть из них не задает слишком трудных задач. Однако в 6,5% случаев от общего числа обращений нам удается договориться с финансовой организацией о существенных «поблажках». Как правило, о реструктуризации кредита» — отметил Медведев.

Напомним, финансовый омбудсмен — это орган внесудебного рассмотрения споров, возникающих между финансовыми организациями и их клиентами до 100 тыс. рублей. Его решения обязательны для исполнения, в том случае, если между институтом и кредитной организацией подписано официальное соглашение.

#Банки
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