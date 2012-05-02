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Posted 2 мая 2012, 02:49

Published 2 мая 2012, 02:49

Modified 2 марта 2023, 17:58

Updated 2 марта 2023, 17:58

Роман Юшков: с оптимизмом и надеждой смотрю на новую власть

2 мая 2012, 02:49
Пермский правозащитник не очень огорчен тем, что выборы губернатора в Пермском крае могут не состояться.

Правозащитник и общественник Роман Юшков выразил свое удовлетворение произошедшими переменами во власти, рассказывает «Не секретно».

«Мои коллеги говорят — «Мы должны выбирать губернатора, это наше право». Для меня наше право менее ценно, чем то, кто будет губернатором. Демократическая процедура — выборы — не самоцель», — считает Юшков.

Главной целью была, по его словам, отставка прежнего правительства и окончательное завершение периода этой власти. Поэтому если врио губернатора Виктор Басаргин будет работать хорошо, ничего плохого в отсутствии выборов, по мнению правозащитника, нет.

«Никакого откровенного компромата и негатива в отношении Басаргина мне пока неизвестно, кроме единственного — якобы, именно он ратовал за сокращение числа исторических городов в России. Это немного напрягает, но, тем не менее, пока я с оптимизмом и надеждой смотрю на новую власть», — закончил Юшков.

#Общество
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