Роман Юшков: с оптимизмом и надеждой смотрю на новую власть

Posted 2 мая 2012, 02:49
Published 2 мая 2012, 02:49
Modified 2 марта 2023, 17:58
Updated 2 марта 2023, 17:58
Правозащитник и общественник Роман Юшков выразил свое удовлетворение произошедшими переменами во власти, рассказывает «Не секретно».
«Мои коллеги говорят — «Мы должны выбирать губернатора, это наше право». Для меня наше право менее ценно, чем то, кто будет губернатором. Демократическая процедура — выборы — не самоцель», — считает Юшков.
Главной целью была, по его словам, отставка прежнего правительства и окончательное завершение периода этой власти. Поэтому если врио губернатора Виктор Басаргин будет работать хорошо, ничего плохого в отсутствии выборов, по мнению правозащитника, нет.
«Никакого откровенного компромата и негатива в отношении Басаргина мне пока неизвестно, кроме единственного — якобы, именно он ратовал за сокращение числа исторических городов в России. Это немного напрягает, но, тем не менее, пока я с оптимизмом и надеждой смотрю на новую власть», — закончил Юшков.