Роман Юшков: с оптимизмом и надеждой смотрю на новую власть

«Никакого откровенного компромата и негатива в отношении Басаргина мне пока неизвестно, кроме единственного — якобы, именно он ратовал за сокращение числа исторических городов в России. Это немного напрягает, но, тем не менее, пока я с оптимизмом и надеждой смотрю на новую власть», — закончил Юшков.