Виктора Басаргина и Владимира Путина попросили убрать отходы

«Мы усматриваем сговор прокуратуры и местной власти. Ситуация в поселке не меняется! Мы хотим жить на нашей земле и дышать свежим воздухом, а не чувствовать себя узниками крематория! О каком «воздухе поэзии» может идти речь, когда просто нечем дышать!» — пишут жители в своем обращении.