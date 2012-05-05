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Posted 5 мая 2012, 07:51

Published 5 мая 2012, 07:51

Modified 2 марта 2023, 17:57

Updated 2 марта 2023, 17:57

Виктора Басаргина и Владимира Путина попросили убрать отходы

5 мая 2012, 07:51
Сюжет
Владимир Путин
Жители послека Всеволодо-Вильва написали обращение врио губернатору Пермского края и избранному президенту Рф, где просят их решить проблему с токсичными отходами, складываемыми в поселке.

Около 200 человек, проживающих в поселке Всеволодо-Вильва Пермского края подписали обращение к премьер-министру России Владимиру Путину и врио губернатора Пермского края Виктору Басаргину, сообщает агентство «Перископ». Документ касается проблемы токсичных отходов, которые складываются в 300 метрах от жилых зданий.

Отходы, представляющие опасность для здоровья людей, остались, по информации «Перископа» от разорившегося предприятия «Метил-М». Жители обращались с подобным заявлением в районную администрацию, в прокуратуру, в роспотребнадзор и правительство Пермского края, но ничего не поменялось.

«Мы усматриваем сговор прокуратуры и местной власти. Ситуация в поселке не меняется! Мы хотим жить на нашей земле и дышать свежим воздухом, а не чувствовать себя узниками крематория! О каком «воздухе поэзии» может идти речь, когда просто нечем дышать!» — пишут жители в своем обращении.

#Общество#Владимир Путин#Заявление#Всеволодо-вильва
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