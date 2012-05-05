Виктора Басаргина и Владимира Путина попросили убрать отходы

Posted 5 мая 2012, 07:51
Published 5 мая 2012, 07:51
Modified 2 марта 2023, 17:57
Updated 2 марта 2023, 17:57
Около 200 человек, проживающих в поселке Всеволодо-Вильва Пермского края подписали обращение к премьер-министру России Владимиру Путину и врио губернатора Пермского края Виктору Басаргину, сообщает агентство «Перископ». Документ касается проблемы токсичных отходов, которые складываются в 300 метрах от жилых зданий.
Отходы, представляющие опасность для здоровья людей, остались, по информации «Перископа» от разорившегося предприятия «Метил-М». Жители обращались с подобным заявлением в районную администрацию, в прокуратуру, в роспотребнадзор и правительство Пермского края, но ничего не поменялось.
«Мы усматриваем сговор прокуратуры и местной власти. Ситуация в поселке не меняется! Мы хотим жить на нашей земле и дышать свежим воздухом, а не чувствовать себя узниками крематория! О каком «воздухе поэзии» может идти речь, когда просто нечем дышать!» — пишут жители в своем обращении.