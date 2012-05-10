Кинопремьеры недели: в прокате с 10 мая

Posted 10 мая 2012, 07:30
Published 10 мая 2012, 07:30
Modified 2 марта 2023, 17:55
Updated 2 марта 2023, 17:55
Майские праздники прошли, а это значит, что волей-неволей придется возвращаться с огородов в привычные рабочие будни. Разбавить скуку как всегда может поход в кино, благо линейка проката обновляется каждый четверг. Очередные новинки — в обзоре Properm.ru.
«Хэдлайнером» этой недели можно считать триллер Тима Бёртона «Мрачные тени». Основой для фильма послужил одноимённый культовый телесериал, шедший в США со второй половины 60-х до начала 70-х. Первый эпизод вышел 27 июня 1966 года и последний почти пять лет спустя 2 апреля 1971. За это время было показано 1225 эпизодов, по количеству которых «Мрачные тени» занимают второе место среди всех подобного рода сериалов.
Культовый режиссер Бертон смог заманить к себе таких актеров как Джонни Депп, Ева Грин, Джонни Ли Миллер и Хлоэ Морец. По-бертоновски мрачная картина повествует об истории владельца поместья Коллинвуд Мэнор Барнабаса Коллинза (Джонни Депп).
Он богат, властен и слывет неисправимым Казановой, пока не совершает роковую ошибку, разбив сердце Анжелики Бошар (Ева Грин). Будучи ведьмой в буквальном смысле этого слова, она обращает его в вампира и хоронит заживо. Два века спустя Барнабаса случайно освобождают из склепа, и тот оказывается в очень изменившемся с 18 века мире 1972 года. Он возвращается в Коллинвуд Мэнор и находит в руинах это некогда величественное здание. Жалкие потомки его семьи сохранились лишь немногим лучше родового гнезда, и у каждого из них есть свои «скелеты в шкафу».
В «Мрачных тенях» можно усмотреть параллели с «Семейкой Адамс». Кроме того, в фильме воссоздан дух 70-х годов, что является одновременно и реверанс в сторону поклонников оригинального сериала и данью бунтарской эпохе.
От мрачных ужасов Тима Бёртона можно легко оправиться, посмотрев фильм «Шеф» Дэниэла Коэна. Это не просто комедия со знаменитым Жаном Рено, это гастрономическая комедия, поэтому перед просмотром рекомендуется плотно поесть.
Молодой начинающий повар пытается изменить жизненный устой и предпочтения уже известного «звёздного» шеф-повара, и это упрямство делает из него настоящего короля кухни.
Все мы в детстве не только читали о приключениях Тома Сойера, но и наверняка смотрели не одну экранизацию знаменитого приключенческого романа Марка Твена. На этот раз за трактовку классики взялся немецкий режиссер Хермини Хунтгебурх.
В фильме речь пойдет о той части приключений Тома Сойера (Луис Хофманн) и Гекльбери Финна (Лион Сидел), когда они становятся свидетелями таинственного преступления, совершенного ночью на кладбище.
Наконец, 10 мая в прокат вышел мультфильм «Отважная лифи», в котором рассказывается о приключениях… неугомонной курицы-несушки, сбежавшей с птицефабрики. Странность сказки можно объяснить тем, что ее создали в Южной Корее. Но, раз эта история выходит на российские экраны, значит, прокатчики поверили в ее успех.