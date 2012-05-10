Кинопремьеры недели: в прокате с 10 мая

Он богат, властен и слывет неисправимым Казановой, пока не совершает роковую ошибку, разбив сердце Анжелики Бошар (Ева Грин). Будучи ведьмой в буквальном смысле этого слова, она обращает его в вампира и хоронит заживо. Два века спустя Барнабаса случайно освобождают из склепа, и тот оказывается в очень изменившемся с 18 века мире 1972 года. Он возвращается в Коллинвуд Мэнор и находит в руинах это некогда величественное здание. Жалкие потомки его семьи сохранились лишь немногим лучше родового гнезда, и у каждого из них есть свои «скелеты в шкафу».