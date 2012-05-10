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Posted 10 мая 2012, 02:35

Published 10 мая 2012, 02:35

Modified 2 марта 2023, 17:55

Updated 2 марта 2023, 17:55

На Парковом прохожий пожертвовал пивом для тушения «Волги». Видео

10 мая 2012, 02:35
Автомобиль с газобалонным оборудованием, припаркованный рядом с жилым домом, загорелся 8 мая.

По сообщению очевидцев городского форума Teron.ru, 8 мая на проспекте Парковый загорелся автомобиль «Волга» с газобалонным оборудованием. Автомобиль был припаркован рядом с жилым домом и вдоль оживленной магистрали. Еще до прибытия пожарных один из прохожих предпринял попытку потушить транспортное средство пивом.

Ginniboy, пользователь Teron.ru:Пока она горела, автобусов штук 20 мимо проехало. Людей правда ДПС старались отгонять, только подвыпивший паренек подскочил, пивом тушить из 2-ух литровой соски.

В результате автомобиль потушили прибывшие по тревоге пожарные. Вероятная причина возгорания — неисправность узлов транспортного средства.

фото: Teron.ru

#Видео#Происшествия
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