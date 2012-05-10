На Парковом прохожий пожертвовал пивом для тушения «Волги». Видео

По сообщению очевидцев городского форума Teron.ru, 8 мая на проспекте Парковый загорелся автомобиль «Волга» с газобалонным оборудованием. Автомобиль был припаркован рядом с жилым домом и вдоль оживленной магистрали. Еще до прибытия пожарных один из прохожих предпринял попытку потушить транспортное средство пивом.