Шесть наркопритонов — праздничный «улов» пермского наркоконтроля

В предпраздничные дни сотрудники Госнаркоконтроля по Пермскому краю провели ряд мероприятий по ликвидации наркопритонов. Наиболее активно наркополицейские сработали в Добрянке, Александровске, Перми и Чайковском. Всего было проверено 20 «подозрительных» адресов. В шести случаях по факту содержания наркопритона удалось завести уголовные дела.