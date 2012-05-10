Шесть наркопритонов — праздничный «улов» пермского наркоконтроля

Posted 10 мая 2012, 04:48
Published 10 мая 2012, 04:48
Modified 2 марта 2023, 17:55
Updated 2 марта 2023, 17:55
В предпраздничные дни сотрудники Госнаркоконтроля по Пермскому краю провели ряд мероприятий по ликвидации наркопритонов. Наиболее активно наркополицейские сработали в Добрянке, Александровске, Перми и Чайковском. Всего было проверено 20 «подозрительных» адресов. В шести случаях по факту содержания наркопритона удалось завести уголовные дела.
Всего с января по март 2012 года сотрудники правоохранительных органов Пермского края выявили 59 преступлений, связанных с содержанием наркопритонов. Расследовано и направлено в суды 20 уголовных дел. Из незаконного оборота изъято 273 грамма дезоморфина, сообщает пресс-служба ФСКН по Пермскому краю.