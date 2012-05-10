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Posted 10 мая 2012, 04:48

Published 10 мая 2012, 04:48

Modified 2 марта 2023, 17:55

Updated 2 марта 2023, 17:55

Шесть наркопритонов — праздничный «улов» пермского наркоконтроля

10 мая 2012, 04:48
Накануне Дня Победы сразу в четырех городах Пермского края ликвидированы дезоморфиновые притоны.

В предпраздничные дни сотрудники Госнаркоконтроля по Пермскому краю провели ряд мероприятий по ликвидации наркопритонов. Наиболее активно наркополицейские сработали в Добрянке, Александровске, Перми и Чайковском. Всего было проверено 20 «подозрительных» адресов. В шести случаях по факту содержания наркопритона удалось завести уголовные дела.

Всего с января по март 2012 года сотрудники правоохранительных органов Пермского края выявили 59 преступлений, связанных с содержанием наркопритонов. Расследовано и направлено в суды 20 уголовных дел. Из незаконного оборота изъято 273 грамма дезоморфина, сообщает пресс-служба ФСКН по Пермскому краю.

#Происшествия
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