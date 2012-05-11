Пермский бандит, убивший шесть человек, сядет пожизненно

Posted 11 мая 2012, 08:08
Published 11 мая 2012, 08:08
Modified 2 марта 2023, 17:55
Updated 2 марта 2023, 17:55
Пермский краевой суд вынес приговор в отношении Константина Исакова. Он признан виновным по двум статьям — «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «убийство двух и более лиц». Суд установил, что Исаков в группе с тремя бандитами совершил восемь разбойных нападений, в которых погибли шесть человек.
Все преступления были совершены в 2005–2006 годах в Кировском районе Перми. Пермским краевым судом уголовное дело в отношении Исакова было рассмотрено повторно. Ранее постановленный в отношении него приговор был отменен Верховным Судом РФ по кассационному представлению государственного обвинителя в связи с мягкостью назначенного наказания.
С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Исакова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.