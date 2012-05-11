Пермский бандит, убивший шесть человек, сядет пожизненно

Пермский краевой суд вынес приговор в отношении Константина Исакова. Он признан виновным по двум статьям — «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «убийство двух и более лиц». Суд установил, что Исаков в группе с тремя бандитами совершил восемь разбойных нападений, в которых погибли шесть человек.