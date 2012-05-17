Строгановский посад: Пусть ваша хорошая история начнется прямо сейчас!

Сегодня собственный дом в загородном поселке - вполне достижимая цель. И к ней стоит стремиться – ведь, что может быть лучше жизни за городом? Хорошо если при этом ваш дом расположен недалеко от города, вдали от промышленных предприятий, в окружении леса, недалеко от реки. Хорошо когда вашими соседями являются такие же люди как вы, разделяющие ваши желания о спокойной жизни в окружении природы, в современном поселке, оборудованном всеми благами цивилизации.