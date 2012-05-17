Строгановский посад: Пусть ваша хорошая история начнется прямо сейчас!

Posted 17 мая 2012, 06:52
Published 17 мая 2012, 06:52
Modified 2 марта 2023, 17:53
Updated 2 марта 2023, 17:53
В стародавние дни люди мечтали о том же, о чем сейчас грезим мы – о благополучии семьи, о том, чтобы оставить свой след в истории, о спокойной жизни в большом собственном доме, расположенном в живописном месте. Правда, тогда фамильный особняк был привилегией исключительно аристократов, а список стандартных требований к собственному жилью не включал в себя наличия твердого асфальтового покрытия и современных инженерных сетей.
Сегодня собственный дом в загородном поселке - вполне достижимая цель. И к ней стоит стремиться – ведь, что может быть лучше жизни за городом? Хорошо если при этом ваш дом расположен недалеко от города, вдали от промышленных предприятий, в окружении леса, недалеко от реки. Хорошо когда вашими соседями являются такие же люди как вы, разделяющие ваши желания о спокойной жизни в окружении природы, в современном поселке, оборудованном всеми благами цивилизации.
Дом, отвечающий всем вашим требованиям, уже возводится в загородном поселке «Строгановский посад». «Строгановский посад» находится всего в 33 километрах от Перми и в 17 километрах от известного в России и за рубежом курорта «Усть-Качка» - лишь 20-25 минут разделяют жителей поселка от центра мегаполиса. Благоприятный климат, хорошая экология, транспортная доступность и наличие всех центральных коммуникаций делает возможным постоянное проживание в поселке. Красота уральской природы и чистый свежий воздух делают приятным само пребывание здесь.
Стремитесь к индивидуальности? Площадь домов, которыми застраивается поселок – от 100 до 350 квадратных метров. Площадь земельных участков – от 6 до 24 соток. Строительство домов осуществляется в едином стиле из камня или дерева или их комбинации. Дома сдаются с полной фасадной отделкой и со свободной внутренней планировкой – специально для того, чтобы новое жилье максимально точно отвечало вашим требованиям.
Для идеального соотношения качества и цены при строительстве «Строгановского посада» применяются только высококачественные материалы – такие, как финская мягкая черепица, базальтовый утеплитель, немецкая декоративная штукатурка. Когда застройщик уделяет большое внимание даже таким деталям – знающим людям это говорит о многом. Поселок стремительно растет прямо на глазах, порой опережая график строительства – скоро здесь появятся спортивная площадка и аптека, магазин, кафе, пекарня, спортзал и другие объекты инфраструктуры, которые сделают ваше проживание в «Строгановском посаде» комфортным.
Не готовы платить много? Ценовое предложение на дома в «Строгановском посаде» является на сегодняшний день одним из самых привлекательных, а стоимость коммунальных услуг сопоставима с содержанием городской квартиры. Кстати, при приобретении загородного жилья в «Строгановском посаде» вы можете воспользоваться различными вариантами оплаты. Месторасположение поселка и наличие необходимых коммуникаций делают ваше вложение средств выгодным, а недвижимость здесь – высоколиквидной.
Прогуляйтесь в ближайшее время по улицам поселка, оцените темпы строительства и качество работ – вы поймете, что зря не сделали этого раньше. Свернув с Демидовской на Николаевскую улицу, вдохнув полной грудью чистый воздух, бросив взгляд на бескрайние леса и аккуратные дома, кажется, будто вот-вот кучер отгонит ваш экипаж на задворки, фрейлины уведут детей в дом, а вы наконец-то предадитесь отдыху на лоне природы.