«Фольксваген Центр Пермь» готовится продавать автомобили с пробегом

Posted 22 мая 2012, 08:30
Published 22 мая 2012, 08:30
Modified 2 марта 2023, 17:52
Updated 2 марта 2023, 17:52
Das WeltAuto — «мир автомобилей» — планируют открыть собственники «Фольксваген Центр Пермь» рядом с дилерским центром Volkswagen на шоссе Космонавтов. Новое направление бизнеса будет представлять собой площадку по продаже автомобилей с пробегом. К 2013 году на месте площадки будет возведен павильон из легких конструкций, где расположится полноценный офис и клиентская зона.
На первый взгляд бизнес-идея ни чем не отличается от площадок trade-in любого крупного автодилера или же независимой площадки по продаже подержанных автомобилей. Кроме того, что Das WeltAuto — это официальное направление продаж, продвигаемое маркой Volkswagen уже несколько лет. Подобные центры работают по всей Европе и в Москве. Вот так, к примеру, площадка Das WeltAuto выглядит в Италии:
По словам директора «Фольксваген Центр Пермь» Андрея Черткова, в пермском Das WeltAuto будут представлены автомобили возрастом от 3 до 5 лет, седаны D и бизнес-класса, компактные и полноразмерные кроссоверы. Средняя стоимость автомобиля составит 600–650 тысяч рублей. Основная марка Volkswagen и другие марки концерна будут составлять лишь 30% от всего склада, остальные 70% составят иномарки других брендов.
Автомобили на площадку будут попадать по классической схеме trade-in в дилерских центрах компании, а также через выкуп и постановку на комиссию. Кроме того, там же будут реализовываться вышедшие из пользования тестовые и служебные автомобили компании. Среди предоставляемых услуг заявлены кредитование, страхование, диагностика и гарантия. К слову, гарантия на автомобили с пробегом будет предоставляться на 1 или 2 года в зависимости от конкретного автомобиля.
В настоящее время в России продажи автомобилей с пробегом из дилерских центров составляют всего лишь 4%. При этом вторичный рынок опережает рынок первичный по количеству проданых автомобилей, если учитывать абсолютно все продажи «с рук» и авторынков.
Напомним, в Перми от дилерских центров действуют две крупных площадки по продаже подержанных автомобилей — «Эврикар» и «Липовая гора». Кроме того, площадки trade-in работают практически у каждого пермского дилера, а независимых «салонов по продаже б/у автомобилей» насчитывается более десяти.
Тем не менее, собственники бизнеса убеждены, что через Das WeltAuto будет продаваться более 700 автомобилей в год с постоянного склада в 100–120 автомобилей.