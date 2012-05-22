«Фольксваген Центр Пермь» готовится продавать автомобили с пробегом

Автомобили на площадку будут попадать по классической схеме trade-in в дилерских центрах компании, а также через выкуп и постановку на комиссию. Кроме того, там же будут реализовываться вышедшие из пользования тестовые и служебные автомобили компании. Среди предоставляемых услуг заявлены кредитование, страхование, диагностика и гарантия. К слову, гарантия на автомобили с пробегом будет предоставляться на 1 или 2 года в зависимости от конкретного автомобиля.