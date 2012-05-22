Стив Джобс хотел создать автомобиль под брендом Apple

«Посмотрите на автомобильную промышленность; в Америке это просто катастрофа. Кто занимается проектированием автомобилей? А Стив мечтал построить iCar» - по словам Дрекслера автомобиль Apple мог бы занять сразу 50% рынка, но Джобс так и не занялся его проектированием.