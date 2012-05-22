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Posted 22 мая 2012, 10:07

Published 22 мая 2012, 10:07

Modified 2 марта 2023, 17:52

Updated 2 марта 2023, 17:52

Стив Джобс хотел создать автомобиль под брендом Apple

22 мая 2012, 10:07
Сюжет
Apple
Планы о создании iCar ИТ-гений старался не афишировать.

О том, что один из основателей и бывший главный управляющий корпорации Apple Стив Джобс хотел спроектировать автомобиль под названием iCar, сообщил член совета директоров компании Мики Дрекслер. По его словам, Джобс всерьез думал над разработкой высокотехнологичного автомобиля, но не афишировал свои планы.

Вместе с тем, проект автомобиля Apple обсуждался Джобсом и генеральным директором компании Volkswagen Мартином Винтеркорном еще в 2007 году. Тогда они обсудили возможное создание автомобиля iCar, в котором будут встроены устройства Apple.

«Посмотрите на автомобильную промышленность; в Америке это просто катастрофа. Кто занимается проектированием автомобилей? А Стив мечтал построить iCar» - по словам Дрекслера автомобиль Apple мог бы занять сразу 50% рынка, но Джобс так и не занялся его проектированием.

#Мнения#Авто#Apple
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