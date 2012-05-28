Полиция насчитала семь подозрительных заправок в Пермском крае

Posted 28 мая 2012, 09:44
Published 28 мая 2012, 09:44
Modified 2 марта 2023, 17:49
Updated 2 марта 2023, 17:49
ГУ МВД по Пермскому краю провело операцию «Нефть», в ходе которой сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ведомства выехали на федеральную трассу «Пермь-Екатеринбург», где проверяли заправочные станции.
В результате рейда было выявлено 7 автозаправок, вызывающих подозрения в законности их работы. Составлено 6 протоколов об административных правонарушениях в отношении предпринимателей, работающих без регистрации.