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Posted 28 мая 2012, 09:44

Published 28 мая 2012, 09:44

Modified 2 марта 2023, 17:49

Updated 2 марта 2023, 17:49

Полиция насчитала семь подозрительных заправок в Пермском крае

28 мая 2012, 09:44
Операция «Нефть», проведенная краевым МВД, принесла свои результаты.

ГУ МВД по Пермскому краю провело операцию «Нефть», в ходе которой сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ведомства выехали на федеральную трассу «Пермь-Екатеринбург», где проверяли заправочные станции.

В результате рейда было выявлено 7 автозаправок, вызывающих подозрения в законности их работы. Составлено 6 протоколов об административных правонарушениях в отношении предпринимателей, работающих без регистрации.

#Авто#Мониторинг
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