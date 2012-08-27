Александр Тучкин: «У нас нет конкуренции, у нас есть общая цель»

А то, что форум ориентирован на детей — это очень и очень правильно. Ведь в наше время детвора буквально мечется, не знает, куда пойти. А информации, например, о нашем виде спорта, очень мало, несмотря на то, что наша команда уже достигла определённых результатов, с этого года она выступает на европейских кубках. Думаю, дети заинтересуются, придут к нам, посмотрят. Ведь этот вид спорта очень интересен, многофункционален, разнообразен — у нас на площадке у каждого игрока своё амплуа, каждый может найти себе применение. Всё это должно быть интересно. Тем более, что на форуме мы покажем наших воспитанников, которые сыграют между собой небольшой показательный матч. Дети смогут сами попробовать побросать наш мячик.