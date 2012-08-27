Александр Тучкин: «У нас нет конкуренции, у нас есть общая цель»

Posted 27 августа 2012, 07:14
Published 27 августа 2012, 07:14
Modified 2 марта 2023, 17:44
Updated 2 марта 2023, 17:44
Александр Тучкин — один из лучших бомбардиров мирового гандбола, заслуженный мастер спорта СССР и России, двукратный олимпийский чемпион. 1 и 2 сентября он, как и многие другие именитые российские спортсмены, примет участие в региональном форуме «Спорт — стиль жизни», посвящённом популяризации спорта в Пермском крае. В отличие от многих официальных лиц и чиновников от спорта, Тучкин настроен скорее идеалистично, чем прагматично. Его главная целевая аудитория — дети, которых он, как и организаторы форума, рассчитывает привлечь к занятиям спортом.
— Александр, в каком качестве вы примете участие в форуме «Спорт — стиль жизни»? В качестве положительного примера для детей и подростков?
— В форуме, во-первых, участвует гандбольный клуб «Пермские медведи» как таковой. Я его возглавляю, поэтому я буду популяризировать наш вид спорта и буду вовлекать как можно больше детей в этот спорт. Я буду больше рассказывать о гандболе как таковом и о нашем клубе конкретно, мы будем проводить открытую тренировку.
— Возможно, детей и подростков могут вдохновить на занятия спортом не абстрактные суждения, а ваша личная история. Как вы сами связали свою жизнь с гандболом?
— Дело в том, что в этом отношении я вряд ли могу служить примером — я начал заниматься спортом в 17,5 лет. Это довольно поздно. Впрочем, как видите, я всё равно добился результатов, так что, думаю, не важно, когда начинать заниматься спортом — важно, чтобы было желание.
А то, что форум ориентирован на детей — это очень и очень правильно. Ведь в наше время детвора буквально мечется, не знает, куда пойти. А информации, например, о нашем виде спорта, очень мало, несмотря на то, что наша команда уже достигла определённых результатов, с этого года она выступает на европейских кубках. Думаю, дети заинтересуются, придут к нам, посмотрят. Ведь этот вид спорта очень интересен, многофункционален, разнообразен — у нас на площадке у каждого игрока своё амплуа, каждый может найти себе применение. Всё это должно быть интересно. Тем более, что на форуме мы покажем наших воспитанников, которые сыграют между собой небольшой показательный матч. Дети смогут сами попробовать побросать наш мячик.
— И тем не менее, ваш пример показывает, что не стоит сильно акцентировать внимание на возрасте — большинство видов спорта доступны и в позднем юношестве, и в молодости, не так ли?
— Абсолютно верно!
— Не боитесь, что показ тренировок изнутри, демонстрация тернистого пути к победам может отпугнуть часть детей от занятий спортом? Ведь все привыкли к тому, что им показывают конечный результат — финалы крупных соревнований, победы, медали.
— В идеале, конечно, надо совмещать и то и другое. Но, на мой взгляд, абсолютно правильно сразу показывать преимущества того или иного вида спорта, показывать, как и что устроено. Понятно, что всяк кулик хвалит своё болото, каждый будет хвалить свой вид спорта. Но ведь всё будет с наглядными примерами, а не просто так. Мы, например, первого и второго сентября презентуемся, а через несколько дней в том же спорткомплексе проводим соревнования на европейский кубок. То есть дети смогут посмотреть на тренировку, заинтересоваться (ну, или не заинтересоваться), а затем прийти и посмотреть на игру взрослых. Это нормально и очень эффективно.
— Польза для детей от такого мероприятия понятна. А если говорить о спортсменах и о регионе в целом — им этот форум для чего?
— А как ещё показать разнообразие видов спорта, которые существуют и развиваются в крае? Ведь давайте не будем лукавить — очень немногие люди знают, какое количество видов спорта культивируется на территории края. Мы покажем это, и у детей появится выбор. Ведь если ребёнку 10–11 лет, нельзя сразу навязывать ему какой-то вид спорта. А любой фактор, который привлечёт в спорт хотя бы одного ребёнка или подростка —это огромный плюс для нас, для края, для спорта в целом. Потому что дети уйдут с улицы, придут в зал борьбы, баскетбола, волейбола, гандбола, да чего угодно. Поэтому у нас нет конкуренции между видами спорта, у нас есть общая цель — чтобы как можно большее количество детей было здоровыми и занималось тем или иным видом спорта.
— Помимо проблемы, которую вы уже обозначили — недостаточная информированность жителей края о тех или иных видах спорта — на какие ещё проблемы, существующие в этой индустрии, форум призван обратить внимание?
— Я не думаю, что какие-то глобальные проблемы будут решены в рамках этого форума. Сейчас перед всеми нами стоит одна общая проблема, и она уже озвучена — как сделать так, чтобы как можно больше детей увлеклись спортом. Вот эта проблема будет решаться. А что касается глобальных проблем большого спорта, то они будут так или иначе проявляться всегда. Это и финансирование, и внимание к виду спорта, и залы, и их отсутствие, и так далее. Об этом можно говорить часами, но дело не в этом. А в том, что у данного форума есть конкретная задача — привлечение подростков к спорту.
— У вас как у человека, много сил и эмоций вложившего в организацию форума «Спорт стиль жизни», есть какие-то долгосрочные амбиции на его счёт?
— Конечно! Думаю, мы попробуем сделать всё, чтобы это событие стало брендовым. Оно ведь и правда очень знаковое — есть большое количество знаменитых спортсменов и команд, которые примут в этом форуме участие. «Амкар», «Арсенал», «Пермские медведи»… Это должно дать толчок тому, чтобы спорт стал более узнаваемым в крае.
— Вероятно, вам часто задают этот вопрос, но сейчас он будет особенно кстати. Помимо материальной базы, чем должен обладать ребёнок, чтобы у него всегда сохранялись амбиции добиться успехов в спорте?
— Прежде всего, это желание заниматься тем или иным видом спорта. А кроме этого, нужно обязательно ставить себе цели. Ставить цели и пытаться достичь этих целей. Здесь очень важно не переборщить — например, со стороны родителей было бы глупо обещать десятилетнему ребёнку, что он станет олимпийским чемпионом. Но можно ставить более конкретные цели — к примеру, попробовать забить один гол в конкретной игре. Если ребёнок будет стремиться к цели — он будет расти. Всё это очень важно. Нельзя насильно приводить ребёнка в ту или иную секцию.
Здесь очень важна философия, которая пропагандируется в спорте — показать привлекательность твоего вида спорта, показать интерес твоего вида спорта. Дать понять, что этим интересно заниматься, что этим полезно заниматься, что это шикарно! Если детский тренер может сделать это, то это великий детский тренер. В случае с гандболом, раньше таких было много, сейчас единицы. Это люди, которые могли зажечь детей, пробудить в них желание заниматься, да так, что дети жить не могли без гандбола. Сейчас мы пытаемся это возродить. И от того, как у нас это будет получаться, будет зависеть и результат — будет зависеть то, как часто в пермском гандболе будут появляться новые звёздочки.