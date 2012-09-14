Автомобиль, насмерть сбивший женщину в Карагае, найден. Водитель в розыске

Напомним, трагедия произошла 9 сентября на неосвещенном пешеходном переходе в селе Карагай. Водитель сбил переходящих дорогу по обозначенному переходу женщину с ребенком и скрылся в неизвестном направлении. В результате аварии женщина погибла от полученных травм, а ее сын был госпитализирован в Карагайскую районную больницу.