Автомобиль, насмерть сбивший женщину в Карагае, найден. Водитель в розыске

Posted 14 сентября 2012, 04:26
Published 14 сентября 2012, 04:26
Modified 9 января, 14:29
Updated 9 января, 14:29
Сотрудники ГИБДД Пермского края нашли автомобиль ВАЗ-21144, 9 сентября сбивший женщину и ее пятилетнего ребенка в Карагае. Водитель транспортного средства — 25-летний житель Перми. В настоящее время предполагаемый виновник ДТП находится в розыске.
Напомним, трагедия произошла 9 сентября на неосвещенном пешеходном переходе в селе Карагай. Водитель сбил переходящих дорогу по обозначенному переходу женщину с ребенком и скрылся в неизвестном направлении. В результате аварии женщина погибла от полученных травм, а ее сын был госпитализирован в Карагайскую районную больницу.
Сотрудники отдела МВД России «Верещагинский» просят всех, кто располагает информацией о местонахождении нарушителя, сообщить в полицию.
Добавлено в 15:32 14.09.2012. Водитель, насмерть сбивший женщину в Карагае, явился с повинной.