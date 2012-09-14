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Posted 14 сентября 2012, 04:26

Published 14 сентября 2012, 04:26

Modified 9 января, 14:29

Updated 9 января, 14:29

Автомобиль, насмерть сбивший женщину в Карагае, найден. Водитель в розыске

14 сентября 2012, 04:26
Сюжет
Дтп
Предполагаемым виновником аварии является 25-летний житель Перми.

Сотрудники ГИБДД Пермского края нашли автомобиль ВАЗ-21144, 9 сентября сбивший женщину и ее пятилетнего ребенка в Карагае. Водитель транспортного средства — 25-летний житель Перми. В настоящее время предполагаемый виновник ДТП находится в розыске.

Напомним, трагедия произошла 9 сентября на неосвещенном пешеходном переходе в селе Карагай. Водитель сбил переходящих дорогу по обозначенному переходу женщину с ребенком и скрылся в неизвестном направлении. В результате аварии женщина погибла от полученных травм, а ее сын был госпитализирован в Карагайскую районную больницу.

Сотрудники отдела МВД России «Верещагинский» просят всех, кто располагает информацией о местонахождении нарушителя, сообщить в полицию.

#Общество#Дтп#Авария
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